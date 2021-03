Grand-Est : un pacte entre la gauche et les écologistes en vue des élections régionales

Plusieurs partis politiques de gauche et écologistes ont annoncé ce samedi leur alliance en vue des élections régionales de juin prochain. Un "pacte Grand-Est écologiste, citoyen et solidaire" pour faire barrage à l'extrême droite et à la droite.

La gauche et les écologistes main dans la main pour barrer la route de la droite et de l'extrême droite aux élections régionales de juin prochain. Les deux grandes familles politiques annoncent ce samedi un "pacte" dans le Grand-Est. Une alliance qui réunit le Parti socialiste, le Parti communiste, le Mouvement des Progressistes, Europe-Ecologie Les Verts, Cap Ecologie et Génération écologie.

Vers une candidature unifiée

Cette grande union de la gauche et des écologistes veut peser dans le débat face à la droite et l'extrême droite. Trois grandes idées ressortent de cette union : "prévenir la catastrophe climatique, refaire la société et réparer la crise sanitaire, économique et sociale."

S'en suit alors une anaphore avec le mot "rassemblé.e.s", construit en une liste d'engagements politiques autour de plusieurs thèmes : l'écologie, la mobilité, l'industrie, l'égalité des genres... Avant de conclure par un appel à la "convergence de toutes les initiatives dès aujourd'hui."

Pour rappel, Les Républicains l'UDI et le Modem disposent de la majorité absolue au conseil régionale avec avec 98 sièges sur 168. On en compte 24 pour le Rassemblement National et sept pour Les Patriotes. Le groupe socialiste affiche lui 14 sièges et les formations écologistes ne sont tout simplement pas représentées.