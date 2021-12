Grand Nancy : Laurent Garcia va démissionner de son mandat de député

Laurent Garcia ne sera bientôt plus député de Meurthe-et-Moselle. Il va démissionner pour respecter la loi sur le cumul des mandats. Son élection en tant que maire de Laxou, dans le Grand Nancy, vient d'être validée définitivement par le Conseil d'Etat.

Laurent Garcia choisit de conserver son mandat de maire et démissionne de l'Assemblée nationale pour respecter la loi sur le cumul

C'est "un beau cadeau avant le réveillon !" indique-t-il sur sa page Facebook. Laurent Garcia est bel et bien le maire de Laxou, dans le Grand Nancy. L'élection de juin 2020 a été validée ce 30 décembre par le Conseil d'Etat. C'était le dernier recours possible pour l'opposition municipale qui réclamait l'annulation du scrutin. Tous les griefs déposés ont été rejetés.

"Il y a une grande joie pour l'équipe Vivons Laxou que je conduis", confie à France Bleu Lorraine Laurent Garcia qui dit aussi ressentir "un sentiment d'amertume". "Les tribunaux ont été encombrés depuis un an et demi par des élus qui, pour des petites vendettas et des petites combinaisons personnelles, ont voulu essayer de modifier le scrutin", explique-t-il.

Laurent Garcia, maire, est aussi député (apparenté MoDem) et va quitter son mandat parlementaire pour respecter la loi sur le cumul. "Le choix était fait déjà en me présentant aux élections municipales. Les deux mandats sont très intéressants, très exposés. Ce qui manque peut-être au mandat de député, c'est une dimension de proximité", précise l'élu qui dispose de 30 jours pour démissionner de l'Assemblée nationale

C'est sa suppléante, Pascale César, adjointe au maire d'Heillecourt, qui terminera la législature.

