Grand Poitiers côté Jardin

Tout le monde imaginait un duel gauche droite entre Florence Jardin (maire de Migné-Auxances) et Claude Edelstein (maire de Chasseneuil-du-Poitou) mais c'était sans compter sur un troisième candidat Jean-Louis Ledeux (nouveau maire de Lusignan) qui est venu dénoncer le manque de représentativité des territoires ruraux au sein de institution à 40 communes.

Finalement Florence Jardin remporte largement l'élection avec 48 voix contre 26 à Claude Edelstein et 8 à Jean-Louis Ledeux.

Audace-bienveillance-femme-pionnière et solidaire

Claude Edelstein devient Vice-Président Rapporteur Général et des Finances. 15 Vice Présidents ont été élus parmi lesquels la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy à la Contractualisation.

C'est donc un pari réussi pour la jeune maire écologiste de Poitiers qui avait toujours refusé de présider cette communauté urbaine à 40 communes en prônant un "nouveau logiciel" politique avec un travail plus collégial et un changement de gouvernance.

Le maire de la ville-phare n'est plus à la tête de Grand Poitiers, autre nouveauté c'est une femme.

D'ailleurs Florence Jardin dans ses premiers mots a expliqué "On reste dans un consensus, du respect des différentes sensibilités on a entendu nos collègues maires qui souhaitent vraiment être plus impliqués, la transition écologique doit être le premier regard que l'on a " et dans un large sourire la nouvelle Présidente de Grand Poitiers a fièrement égrené les mots : "Audace-bienveillance-femme-pionnière et solidaire."

Peu avant Alain Claeys, le maire sortant de Poitiers battu aux municipales et président sortant de l' agglo a tenu à rendre hommage au communiste Paul Fromonteil.