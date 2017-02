Rassemblement de la gauche : "Il faut que chacun laisse son ego au placard" selon Noël Mamère

Noël Mamère, député-maire écologiste de Bègles, en déplacement à Marseille, a appelé à son tour ce lundi à un grand rassemblement de la gauche autour d'un projet commun, avec Benoît Hamon, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

Noël Mamère, le député-maire écologiste de Bègles près de Bordeaux, est à Marseille ce lundi. Il présente à 18h30, au Circuit-Court place Notre-Dame-du-Mont à Marseille, son dernier livre, "Les mots verts", écrit avec Stéphanie Bonnefille. Il était l'invité de France Bleu Provence ce lundi.

Interview

France Bleu Provence : Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie-Les Verts à la présidentielle a lancé un appel à un seul projet commun avec le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon, et Jean-Luc Mélenchon. C’est possible ? Il faut que deux candidats se retirent ?

Noël Mamère : : Il faut que ce soit possible. Je partage totalement l’idée qui est lancée par Yannick Jadot. Nous sommes en train de créer les conditions d’un rapprochement avec Benoît Hamon. Avec Michèle Rivasi, nous avons publié une tribune dans Le Monde, pour appeler à un rassemblement des trois formations de gauche. Il faut que chacun fasse preuve de responsabilité, laisse son égo au placard, et qu’ensemble, on considère qu’il y a une possibilité de reconstruire la gauche et l’écologie et donc de proposer aux Français une vraie alternative, ce qu’ils n’avaient pas jusqu’à maintenant. C’est la victoire de Benoît Hamon qui a permis cet espoir nouveau.

FBP : Les policiers municipaux de Marseille seront peut-être bientôt équipés de petites caméras. La mesure doit être votée ce lundi soir en conseil municipal. Les policiers municipaux pourront ainsi filmer leurs interventions. Vous y êtes favorable ?

NM : Je ne suis pas favorable aux policiers municipaux, je n’ai pas de police municipale dans ma ville de Bègles où je suis maire depuis 28 ans, parce que je considère que les maires ne doivent pas être des shérifs. En ce qui concerne l’ordre public, c’est une fonction régalienne de l’État, et ça doit être assumé par la police républicaine. Que l’on donne plus de formation et plus de moyens à la police républicaine, mais qu’on ne se dote pas de ces polices municipales qui en plus pour certaines sont maintenant armées de pistolets à impulsions électriques Taser ou de Flash-Ball. On a vu qu’il y avait déjà eu pas mal de bavures, et je pense qu’il ne faut pas en ajouter. La manière de répondre à la violence, ce n’est pas d’augmenter les effectifs.

FBP : Ces caméras peuvent-elles dissiper les doutes en cas d’intervention qui tourne mal, d’un côté comme de l’autre ?

NM : Oui certainement que ça peut contribuer à aider, mais la meilleure manière d’éviter les bavures, c’est de mieux former les policiers. On a un vrai problème dans ce pays, c’est le sentiment d’impunité chez certains policiers. Chaque fois qu’il y a des bavures, contre en général toujours les mêmes catégories de populations, on ne voit pas souvent les policiers condamnés. Il faut que l’institution, qui est chargée de surveiller la déontologie des policiers et leurs comportements, ne vienne pas de la police mais soit indépendante.

FBP : Plus de 500 personnes ont manifesté dimanche à Gardanne contre les centrales biomasses. Mais ces centrales polluent moins que d’autres sources d’électricité ?

NM : À Gardanne, on ferait mieux de manifester contre l’extension des boues rouges (rejetées par l’usine Altéo, ndlr). Le vrai scandale est là.

FBP : La biomasse ne vous dérange pas ?

NM : La biomasse ne me dérange pas, mais la biomasse n’est pas la seule voie. Il faut expliquer aux gens en quoi ça consiste, il faut leur expliquer quelles sont les solutions alternatives à celles qui nous polluent, qui polluent l’environnement, et qui portent atteinte à notre santé. En ce qui concerne les boues rouges, ce n’est pas simplement notre santé, c’est aussi les ressources halieutiques, c’est-à-dire ce avec quoi la mer peut nous nourrir.

FBP : Peut-on concilier écologie et développement économique ?

NM : Oui la preuve est apportée par de multiples études qui ont été faites et par des organismes sérieux, qui montrent que si on investissait massivement dans les énergies alternatives, que ce soit la biomasse, que ce soit l’éolien, le solaire, l’énergie marémotrice, on pourrait créer des centaines de milliers d’emplois. Sauf qu’aujourd’hui, le budget de la recherche et développement sur le thème de l’énergie et dans ces secteurs-là est investi à 87% dans le nucléaire. Le nucléaire est une source d’énergie qui nécessite une grande maintenance, un grand contrôle, et qui est complètement dépassée.