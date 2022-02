Grand Reims : Catherine Vautrin se rallie à Emmanuel Macron

Dans un entretien au journal La Croix, Catherine Vautrin annonce son ralliement à Emmanuel Macron. "Mon soutien est un soutien au président de la République" explique la présidente du Grand Reims, à la tête d'une agglomération de 143 communes et 300.000 habitants. Pour Catherine Vautrin, "durant les crises, celles des Gilets jaunes et du Covid, il a montré sa capacité à rebondir, à entraîner le pays. Il est entré dans la présidence de l'Union européenne en portant le dossier ukrainien. Tous ces éléments me font penser qu'il est l'homme de la situation. Enfin, un quinquennat est court et s'il est réélu, il sera immédiatement en capacité d'agir".

Catherine Vautrin avoue être une femme politique engagée à droite, ancienne députée, elle a été nommée à trois reprises au gouvernement. Secrétaire d'Etat à l'intégration et à l'égalité des chances en 2004, aux personnes âgées entre 2004 et 2005, ministre déléguée à la Cohésion sociale entre 2005 et 2007 sous Jacques Chirac. Catherine Vautrin estime aujourd'hui que "Valérie Pécresse ( la candidate LR) est un femme de valeur mais elle est tiraillée par des vents contraires qui l'empêchent de se consacrer à une vision d'avenir pour le pays".