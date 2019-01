Grande consultation nationale : l'organisation des débats En Marche dans les Landes

Landes, France

Boucler le calendrier des débats avant la fin du mois de janvier. C'est le défi que s'est fixé le parti de La République en Marche dans les Landes. Les quatorze comités du département sont en train de se réunir en interne, pour établir leur feuille de route. "Il faut aller vite, très très vite parce qu'on a jusque fin janvier pour être dans l'écoute", explique Martine Vantomme référente LREM dans le département.

Il faut aller vite, très très vite" - Martine Vantomme, de LREM dans les Landes.

Dans ce contexte, la première réunion s'est tenue mercredi 16 janvier, avec les adhérents LREM de Tarnosse et de Saint-Martin-de-Seingnanx. Sur le fond, les militants ont choisi le premier thème, celui sur la fiscalité et le pouvoir d'achat. L'idée étant que les autres comités LREM du département optent pour un des trois thèmes restants proposés par Emmanuel Macron, afin que la consultation soit la plus représentative possible.

Sur la forme, ils s'orientent plutôt vers une réunion publique. Comment va-t-elle se dérouler ? Les adhérents envisagent d'inviter des experts, et d'installer quatre tables rondes, avec un système de roulement. Les participants débattront une quinzaine de minutes, sur des questions bien précises, avant de changer de table. Ce système de roulement doit "garantir l'objectivité" dans les débats, nous dit-on à la République en Marche.

Quelle participation ?

Selon les organisateurs, aucun point ne sera évité. Si les participants veulent mettre le retour de l'ISF sur la table, ils pourront en parler.Libre à eux d'évoquer d'autres thèmes s'ils le souhaitent, puisqu'un cahier de doléances sera mis à leur disposition. Quant à la participation : c'est la grande inconnue. Dans l'idéal, les animateurs aimeraient voir une trentaine de personnes présentes. Un chiffre difficile à atteindre, surtout que la date et le lieu ne sont pas encore définis.

Et ensuite ? Une fois que chaque comité aura proposé son débat, des "ateliers d'idées" seront organisés à partir de la mi-février. "On y recentrera tout sur les thèmes de la consultation jusqu'à la mi-mars, détaille Martine Vantomme. Et après nous ferons les remontées des propositions jusqu'à la mi-mars". Autrement dit, les adhérents LREM risquent d'avoir du pain sur la planche, si les participants répondent à l'appel. "Nous sommes suffisant nombreux, 1340 adhérents, 14 comités, ils ont tous compris le sens impératif de ce grand débat. Donc on sait qu'il y a une charge de travail, on le sait", conclu la référente départementale.