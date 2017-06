Grande perdante des législatives, Samia Soultani-Vigneron, 1ère adjointe à Laval, démissionne du conseil municipal

3 jours après son échec aux législatives, Samia Soultani-Vigneron annonce quitter le conseil municipal lavallois.

C'est un événement sur la scène politique de Laval. Dans un communiqué, Samia Soultani-Vigneron "démissionne ce jour de la fonction de 1ère adjointe afin de permettre à d'autres élus de notre majorité de remplir cette fonction pour être plus en adéquation avec les attentes des habitants" écrit-elle. Elle était, depuis 2014, la principale collaboratrice du maire UDI François Zocchetto.

1ère adjointe depuis 3 ans

La présidente de la Fédération des Républicains de la Mayenne a lourdement chuté lors du 1er tour des élections législatives dans la 1ère circonscription, laissant le champ libre au député socialiste sortant, Guillaume Garot, et à la candidate En Marche, Béatrice Mottier. "Il me permet d'en tirer les conséquences quant à mon engagement au sein de la majorité municipale que je ne souhaite en aucun cas fragiliser dans les projets qu'elle porte" ajoute-t-elle.

"Je remercie les Lavalloises et les Lavallois qui m'ont accompagnée tout au long de ces années et permis de croire que ma vision de l'engagement dévoué et désintéressé était la bonne" conclut-elle. Samia Soultani-Vigneron est, par ailleurs, vice-présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire.