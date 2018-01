Coutances, France

"J'ai soif d'apprendre et de travailler pour le territoire", depuis le mois de juin le travail a été très intense pour Grégory Galbadon. Responsable du projet de loi sur les JO 2024, il siège à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, dans des groupes d'études comme celui lié aux enjeux de l'eau ou sur le cheval.

Et si il y a un dossier local sur lequel il souhaite s'investir à fond c'est celui de la RN13 et des travaux de sécurisation promis depuis des lustres aux riverains et qui auraient dû débuter l'an dernier "c'est incompréhensible, je veux faire avancer ce dossier" . Une réunion sur la RN13 aura lieu en préfecture ce mercredi 31 janvier. L'ancien sportif l'affirme il en a sous la pédale et se mobilisera aussi pour la défense de la santé, à l'instar de sa ministre il est pour obliger les médecins à s'installer 3 ans dans les déserts médicaux. Et évidemment il est très attentif également au maintient du SMUR de Valognes. Pour inciter les médecins à venir chez nous encore faut-il selon lui désenclaver Coutances par exemple. Et là Grégory Galbadon passe un message aux conseillers départementaux il est pour la création d'une route qui rejoindrait l'A 84 une route droite entre Coutances et Fleury (Villedieu). Grégory Galbadon qui promet il ne se contentera pas d'écrire ou de rencontrer les ministres il agira pour le territoire.