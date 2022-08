Grenoble : 2.500 écologistes attendus sur le campus pour les journées d'été d'EELV

Grenoble accueille dès ce jeudi 25 août les journées d'été d'Europe Ecologie les Verts. Plus de 2.000 militants et sympathisants se réunissent pour 3 jours de débats et d'ateliers. Sur fond de tractations et batailles internes en vue du congrès de décembre. Et l'Isère compte bien peser.

Grenoble encore plus écologiste... La capitale des Alpes accueille ce jeudi 25 août et jusqu'à samedi soir les journées d'été d'Europe-Ecologie-Les Verts. Entre 2.000 et 2.500 militants et sympathisants sont attendus sur le site de l'université Grenoble-Alpes pour trois jours de débats, discussions et ateliers. Un signe supplémentaire, s'il en fallait, de la place incontournable prise par l'Isère dans le mouvement écologiste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Car l'Isère compte désormais deux députés écologistes (Cyrielle Chatelain et Jérémie Iordanoff), un sénateur (Guillaume Gontard) et bien sûr un maire de grande ville (Eric Piolle). "Faire une plénière d'ouverture avec un maire et trois parlementaires locaux, c'est vrai que ça ne m'était jamais arrivé", reconnaît l'élue nordiste Marine Tondelier, chargée d'organiser ces journées d'été. Mais il a fallu de gros efforts pour cela. Depuis 2014, le parti souhaite organiser l'événement à Grenoble, mais les écologistes grenoblois s'y étaient toujours opposés. "C'est vrai qu'ils n'ont pas été très pressés d'organiser cet événement, mais cette année, avec notamment le fait que Grenoble soit capitale verte européenne, cela avait du sens", souligne l'élue proche d'Eric Piolle, qui a appelé récemment à une refondation du parti.

"Le projet écologiste doit évoluer" - les grandes manœuvres débutent en vue du congrès de décembre

Alors pourquoi Eric Piolle a-t-il enfin accepté ? Le maire de Grenoble avance le nouveau contexte politique, avec la Nupes, l'union de la gauche. Mais surtout il y a un congrès qui arrive, avec une nouvelle direction à élire et un parti à refonder. "On a une fenêtre de réflexion post-électorale qui arrive. Il faut nous remettre en cause après l'échec relatif à la présidentielle et aux législatives", estime Eric Piolle. "Comment faire émerger une classe écologiste qui unisse des milieux populaires, des zones rurales et des classes populaires urbaines ? C'est toute la question qui s'ouvre devant nous". Et le secrétaire national du parti, Julien Bayou de renchérir : "Malheureusement, le réchauffement climatique est engagé, donc le projet écologiste doit évoluer, pour passer du statut de lanceur d'alerte à celui de parti de gouvernement".

Sans oublier qu'une refondation du parti permettrait aussi de revoir les statuts d'Europe Ecologie les Verts. Le règlement du parti empêche aujourd'hui au maire d'une grande ville d'être aussi patron du parti... Le congrès du parti EELV doit se tenir en décembre prochain pour définir une nouvelle direction et préciser la ligne politique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le président du parti vert ukrainien attendu ce jeudi à Grenoble

Sur le plan politique, les écologistes s'attendent aussi à devoir ferrailler rapidement avec le gouvernement, après un été marqué par la sécheresse, la canicule et les feux de forêt. "Cela a impacté de nombreuses personnes, le sujet ne peut plus être éludé" note la députée iséroise Cyrielle Chatelain. "On a le choix entre la politique climaticide du gouvernement et celui d'agir pour protéger les gens, protéger notre ressource en eau, etc...".

Durant ces trois journées d'été, des dizaines de tables-rondes, d'ateliers, de débats sont organisés. "Je vais animer un atelier sur la filière chanvre car il y a des projets d'implantation en Isère", cite par exemple le sénateur isérois Guillaume Gontard, "c'est une manière aussi d'accompagner la transition agricole, moins consommatrice en eau. A travers ces ateliers on réfléchit, on avance et on propose des solutions". Autre moment fort ce jeudi : la venue du président du parti vert ukrainien Vitalyi Kononov, qui animera un atelier sur l'Ukraine.

à lire aussi Conseil municipal de Grenoble : du changement dans l’organigramme de la mairie