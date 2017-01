Grenoble : 35 manifestants contre la fermeture de la bibliothèque Prémol

Ils réclament un moratoire sur la fermeture des bibliothèques Une trentaine de manifestants se sont rassemblés ce matin devant la bibliothèque Prémol, dans le quartier Village-Olympique, à Grenoble. Selon eux, le déménagement des livres était imminent.

La fermeture des bibliothèques Prémol et Hauquelin a été validée en conseil municipal, et pourtant, ils y croient encore. Trente-cing personnes (militants de Force Ouvrière et CGT, représentants de l'union de quartier) ont manifesté ce jeudi matin devant la bibliothèque Prémol. L'établissement est fermé depuis le mois de juillet. Selon eux, les livres devaient être déménagés ce matin...

Les opposants réclament le gel du projet en attendant le vote des Grenoblois

Une dizaine d'opposants ont réussi à s'inviter dans le hall de la bibliothèque. Les fonctionnaires présents ont décidé de partir. Aucun ouvrage n'a donc quitté le site, une "petite victoire" pour Cécile Cenatiempo, la présidente de l'union de quartier Village-Olympique / Vigny-Musset.

Une dizaine de manifestants se sont "invités" dans le hall © Radio France - Lionel Cariou

Ce que réclame le collectif, c'est un moratoire sur la fermeture des bibliothèques Prémol et Hauquelin. Une pétition contre ces suppressions a été lancée : si elle atteint les 2 000 signatures, la question pourra être soumise aux Grenoblois sous la forme d'une votation citoyenne. Les manifestants demande donc à la mairie d'attendre le résultat du vote avant de démanteler les deux structures.