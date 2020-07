Grenoble : à quoi sert la Métropole ?

Le budget de la Métropole grenobloise s'élève à 740 millions d'euros, soit environ deux fois plus que celui de la ville de Grenoble. Parmi les compétences de ce regroupement de 49 communes, citons le développement économique, l'urbanisme, la gestion des déchets ou encore les transports. La Métro est par exemple partie prenante des travaux d'aménagement de l'A480 et du carrefour du Rondeau.

Transport par câble

Mais c'est surtout dans le domaine des transports en commun que l'agglomération est aux commandes. Et elle le fait depuis le 1er janvier 2020 au travers du SMMAG, le Syndicat mixte des mobilités de l'aire Grenobloise, un vaste réseau qui va du Voironnais au Grésivaudan en passant bien sûr par Grenoble. Un grand projet a été récemment lancé : celui de la création d'un transport par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux, via la Presqu'ile scientifique, projet qui devrait voir le jour en 2024.

Projet GRANDALPE

À côté du développement des transports, la Métro a lancé un grand projet d'urbanisme au Sud de Grenoble et baptisé GRANDALPE. Il s'agit de développer un territoire de 30.000 habitants à cheval entre Grenoble, Échirolles et Eybens, en gros de la MC2 à Grand-Place. Un territoire qui concentre aussi 20% des emplois de la Métropole. Mais l'habitat, qui date des années 60 et 70, y est vieillissant. C'est l'un des 6 axes du projet : la rénovation et la construction de logement sur une partie des 50 hectares encore disponible. L'amélioration de la qualité de l'air et le développement des transports (train, tram, bus et vélo) sont également mis en avant. Le projet GRANDALPE est un projet de long terme dont la réalisation doit s’étaler jusqu’en 2040.