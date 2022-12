Grenoble capitale verte européenne : quel bilan ? "Ça a changé beaucoup de choses", estime Eric Piolle

Que retenez-vous de cette année "Grenoble capitale verte européenne" ? Que restera-t-il dans cinq ans ou dix ans ? "C'est une dynamique, un élan qui va perdurer des années", estime le maire de Grenoble, qui se projette maintenant vers 2040. Eric Piolle est l'invité de France Bleu Isère ce jeudi 8 décembre.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : A part une bulle du téléphérique de Grenoble peinte en vert, est-ce que véritablement ce titre a changé quelque chose à Grenoble ?

Eric Piolle : oui, ça a changé beaucoup de choses, c'était une prise de conscience, à la fois de ce que notre territoire a déjà fait depuis de nombreuses années et aussi de tout ce qu'il reste à faire. On estime aujourd'hui à près de 200.000 le nombre de personnes qui ont participé aux centaines d'événements et projets "capitale verte". Et puis surtout nous avons réussi à travailler tous ensemble et ça, c'était mon objectif principal : le monde économique, le monde académique, les institutions, quelle que soit leur couleur politique, que tout le monde travaille ensemble pour relever ce défi enthousiasmant.

De quoi êtes-vous le plus fier ? Il y a eu des centaines de projets initiés. Qu'est ce que vous retenez vous en particulier ?

Je retiens cette volonté de travailler ensemble et d'ancrer la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation aux changements climatiques. Le changement est là, on l'a vu cet été dans nos vies quotidiennes, dans nos façons de se déplacer, de se loger, de s'alimenter. Tout ça créé de l'énergie et on a besoin de ça.

Et concrètement, comme mesure Eric Piolle ?

Ce n'était pas l'objectif de "Grenoble capitale verte. Si on parle de mesures concrètes, nous allons atteindre dans les prochaine semaines une production d'électricité renouvelable identique à la consommation des ménages grenoblois, c'est un jalon très important : réussir à montrer qu'on peut faire des énergies renouvelables sur les territoires et que ça peut couvrir nos besoins. On pourrait citer aussi le département de l'Isère, qui est en train de réhabiliter son siège et plein de collèges pour baisser la consommation de gaz à effet de serre. On pourrait parler de la ville de Grenoble, qui atteint maintenant 70% de réduction de gaz à effet de serre sur ses bâtiments. On pourrait parler de toutes ces entreprises et ces associations, ou bien encore le monde du sport qui s'est lancé sur une trajectoire de transition, et puis toutes ces entreprises qui relèvent les défis de végétaliser leur parking ou lancer une dynamique avec leurs employés pour transformer nos façons de faire, nos modes de vie.

Est-ce que cependant la ville de Grenoble a utilisé au mieux cette opportunité ? Je vous donne un exemple : Lisbonne, qui était capitale verte en 2020, en a profité pour installer des centaines de capteurs de la qualité de l'air. Est-ce qu'à Grenoble aussi, on a une grande mesure à faire valoir ?

Non, parce que ce n'était pas notre objet de faire une grande mesure. C'est une approche par tous les bouts. Ce dérèglement climatique, c'est une sorte d'éléphant : lorsqu'on veut manger un éléphant, on le mange à la cuillère. C'était un mantra de nos cours de gestion de projets : quand le défi est trop gros - et là le défi climatique nous semble un peu inhumain - il faut le prendre par tous les bouts. Donc évidemment, on attend des mesures de la nation et de l'Europe pour être accompagné. Mais nous avons aussi énormément de capacités locales. Sur la qualité de l'air, on peut rappeler que la pollution à Grenoble a baissé entre 30 et 50 % ces dix dernières années, suivant les polluants. Donc là aussi, ça avance à grands pas, même si nous pouvons encore gagner trois mois d'espérance de vie et beaucoup d'AVC, beaucoup de séquelles, en baissant cette pollution de l'air et en changeant nos modes de déplacement.

Il reste effectivement encore beaucoup à faire et j'imagine que tout ne va pas s'arrêter au 31 décembre à la fin de cette année "Grenoble, capitale verte européenne". Qu'est-ce qui va se poursuivre ou perdurer ?

On se lance dans une dynamique qui s'appelle "Grenoble 2040" et qui postule que les enfants qui naissent cette année devront être neutres en carbone à l'âge adulte et donc cette année "capitale verte", pour nous, c'est un tremplin, ce titre était important pour reconnaître ce qui a été fait, ça donne de la fierté. On a besoin de ces encouragements pour avancer sinon on se dit que ça va de pire en pire. En réalité, on peut faire des choses. Et cette capacité de coopération entre le département, la métropole, les parcs régionaux, le monde académique - le conseil scientifique d'ailleurs va continuer - c'est une dynamique pour notre territoire qui nous permet au quotidien d'être à la hauteur des défis qui nous font face. Une dynamique pas seulement pour 2023 mais plus largement, l'Union européenne nous demande des bilans à cinq ans du dispositif "Capitale verte". C'est vraiment un élan qui va perdurer des années et des années.