Grenoble : décision attendue le 22 mai sur le recours contre la vente de Grenoble Habitat

Il n'en restait qu'un. Une réponse est attendue dans ce dossier la semaine prochaine. Le recours contre la vente des parts de la ville de Grenoble dans le bailleur social Grenoble Habitat, est mis en délibéré à lundi prochain. Décision prise ce mercredi par le tribunal administratif de Grenoble. Ce recours a été déposé par des élus d'opposition de gauche, à la mairie de la capitale des Alpes.

Sur quatre recours, seul un est encore en piste

Ce recours a été déposé par des élus du groupe NASA, groupe d'élus de gauche qui fait partie de l'opposition à Éric Piolle. Il fait suite à la décision prise par le conseil municipal du 13 mars dernier, avec la vente des parts de la ville dans le bailleur social Grenoble Habitat, à CDC Habitat, une filiale du groupe Caisse des Dépôts. Cette vente permettrait de faire rentrer 37 millions d'euros dans les caisses de la municipalité. Le problème pour les élus d'opposition, notamment Cécile Cénatiempo : "on vend les bijoux de famille". La conseillère municipale en rajoute une couche : "on va garder 37 millions dans les caisses et puis dans quelques années on regrettera en disant "qu'est devenu le logement social à Grenoble", parce qu'on aura vendu les bijoux de famille".

Pour Hassen Bouzeghoub, autre conseiller municipal d'opposition du groupe NASA, le problème est qu'avec cette vente, "on lâche l'accompagnement du logement social à Grenoble. (...) Peut-être que le lundi 22 mai, on se retrouvera ici et on aura une super nouvelle. Si on ne l'a pas, on se battra encore parce qu'on a plein d'échéances qui nous permettent d'arrêter ce massacre de politique sociale qui existe aujourd'hui à Grenoble", estime le membre du groupe NASA.

Ce recours est le dernier sur quatre déposés suite au conseil municipal du 13 mars dernier. Trois autres avait été transmis, notamment par l'opposition de droite pour faire annuler la hausse de la taxe foncière de 25% dans la capitale des Alpes. Recours rejetés par le tribunal administratif de Grenoble.

