Grenoble : des anciens membres de la société civile avec Alain Carignon fondent leur propre parti

Les six anciens colistiers d'Alain Carignon aux dernières élections municipales grenoblois avaient donné rendez-vous à la presse dans un café sur la place de Gordes, à deux pas du jardin de Ville. Menés par Magalie Féret, ex numéro deux de la liste société civile avec Alain Carignon, le Mouvement Constructif Citoyen (MCC) veut peser dans la vie politique locale et dialoguer avec tous les partis.

Comment on compte procéder ? Avec humilité. - Magalie Féret, président du MCC.

"Le but, c'est d'élargir le débat à Grenoble" explique Magalie Féret. "On compte convier les Grenoblois, tous les mois, mois et demi, à une conférence sur une thématique précise avec un intervenant extérieur pour ne pas nous accuser d'être pro ou anti Piolle" continue-t-elle. C'est avec ces conférences que le nouveau parti pourra se trouver une identité politique et faire ses premières propositions. La première conférence est prévue pour le mois de septembre et le thème sera axé sur la sécurité.

Un parti qui n'est pas dans le sillage d'Alain Carignon

Lorsque la question est posée, la direction du MCC coupe court. "On s'est désolidarisé de lui et on discutera avec lui comme avec les autres partis. Si l'on considère qu'une idée est bonne venant de tel ou tel parti alors on la soutiendra" précise les cinq membres du bureau, le dernier n'étant pas présent. "Mais ce n'est pas parce que l'on a quitté nos postes que l'on veut en découdre avec ce parti, loin de là. On est encore en très bons termes avec Alain Carignon, mais on ne participe plus aux réunions. Et dans la liste de la société civile, il y a tout de même des partis de droite dont les idées ne nous correspondaient pas" précise encore Magalie Féret.

"On pourra donner nos propositions directement par téléphone auprès du cabinet de Monsieur Piolle où contacter les oppositions pour en faire aussi" explique Magalie Féret. "Mais chaque citoyen peut le faire, encore faut-il le savoir" poursuit-elle.

Le bureau du Mouvement Constructif Citoyen

Présidente : Magalie Féret

Vice-président : Jérôme Odier

Trésorière : Hélène Darbon

Vice-trésorier : Patrick André

Secrétaire : Nicolas Colomina

Vice-secrétaire : Olivier Morlotti

Trois sympathisants étaient présents lors de cette conférence de presse de présentation du parti, qui précise avoir déjà le soutien d'une vingtaine de personnes. "Des sympathisants qui n'étaient pas membre de la société civile avec Alain Carignon" conclut la président du MCC.