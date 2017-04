VIDÉO - À Grenoble, des jeunes catholiques font campagne pour leur candidat, Jésus 2017 !

A Grenoble, des jeunes catholiques de l'association IsèreAnybody? font campagne pour un nouveau candidat, "Jésus 2017", en vantant son "casier vierge" comme "sa mère", et sa capacité à être "En marche, sur l'eau". Des slogans humoristiques destinés à faire sourire pour mieux se faire connaître.

Des jeunes catholiques apportent un souffle humoristique dans les rues de Grenoble. Depuis une semaine, ces jeunes engagés dans l'association IsèreAnybody (jeu de mot pour "Is there Anybody ?") font campagne pour leur candidat, Jésus 2017, avec des slogans sur leurs tracts et leurs affiches qui détournent des paroles de l’Évangile, ou des expressions des candidats de la prochaine présidentielle.

Pour convaincre les passants de voter pour ce "nouveau candidat", ils affirment "Son casier est vierge, sa mère aussi". C''est le slogan qui fait le plus rire. Il n'aurait choqué que quelques personnes, selon les jeunes, des croyants essentiellement, avec qui ils engagent une discussion pour expliquer leur démarche.

En marche, sur l'eau (un des slogans des tracts distribués par 'IsèreAnybody?)

On peut lire aussi sur les tracts et les affiches, "Il transformera l'eau en vin", ou encore "Faites une croix sur le choix par défaut". Mais celui qui fait le plus parler, c'est "En marche, sur l'eau" qui rappelle, bien sûr, le nom du mouvement d'Emmanuel Macron. Certains y voient une promotion pour le candidat à la présidentielle, d'autres une façon de le discréditer. Mais il provoque des réactions et c'est le but des jeunes "militants" de la campagne Jésus2017.

Les jeunes catholiques d'IsèreAnybody expliquent sur le terrain et sur leur site internet qu'ils ne font campagne pour aucun candidat. Ils veulent mieux faire connaître leur communauté de jeunes adultes catholiques qui anime la seule messe pour les jeunes tous les dimanches soir à Grenoble, et ouvrent la scène de leur bar associatif les vendredis soir.

Son père, c'est pas n'importe qui (entendu dans le clip de campagne -décalé- de Jésus2017)

On trouve aussi sur le site Jésus2017 un clip décalé "Celui qui a déjà gagné" où l'on en apprend plus sur le candidat, toujours avec le même humour, et ... la même ferveur.