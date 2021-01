Grenoble : Élisa Martin envoie les huissiers pour expulser une entreprise de l'économie sociale et solidaire

C'est une association intergénérationnelle qui aurait dû financer ses actions de solidarité par son restaurant, restaurant qui est évidemment fermé à cause du Covid. "La Papothèque" ne peut plus payer son loyer à son propriétaire qui est le bailleur social Actis. Elle a six mois de retard. Une cagnotte est ouverte sur Leetchi.com pour trouver les 15.000 euros

La convocation devant le tribunal de Grenoble est arrivée, ce mardi 26 janvier. Rendez-vous le 17 février. "Le tribunal nous traite comme des criminels" dit un bénévole. Toute l'équipe est très affectée, et surtout ne comprends pas. Élisa Martin était leur médiatrice pour faciliter le dialogue avec Actis et faciliter les démarches au moment de l'installation dans ce local du quartier du Lys-Rouge, en 2018. Depuis qu'elle est présidente d'Actis et, surtout, ces derniers jours, les membres de La Papothèque ne peuvent plus la joindre.

Concrètement, cette association aide 430 personnes âgées et 233 familles en difficultés, dans un quartier qui n'en manque pas. 80% d'entre eux sont des locataires du bailleur social Actis. Récemment, pour Noël, ses bénévoles leur ont remis 233 colis de nourritures. Et encore 200 depuis le début de l'année.

Y-a-t-il un pilote dans l'avion ?

Comment,la municipalité de l'arc humaniste d'Éric Piolle dont la solidarité est, en théorie, un des marqueurs forts, a-t-elle pu laisser dériver ce dossier dans les services du bailleur social au point d'envoyer des bénévoles devant la justice ? C'est du petit lait pour les oppositions municipales.

Alain Carignon, président du groupe de droite et société civile, a réagit par communiqué : "Notre groupe est scandalisé par la décision d’Élisa Martin, présidente d’Actis de faire comparaitre l’association 'La Papothèque' au tribunal aux fins d’expulsion pour retards de loyer et ce dans la continuité d’Éric Piolle qui avait menacé et déjà poursuivi l’association en 2020 laquelle avait dû sa survie à une solidarité extérieure à la collectivité. Cette association effectue un travail considérable dans un quartier difficile, y compris auprès de locataires d’Actis en particulier dans cette période de pandémie."

"C'est absolument honteux", renchérit Émilie Chalas, la député LREM de la circonscription, et conseillère municipale, ne comprend pas qu'Actis, le bailleur social de la ville de Grenoble, assigne en justice La Papothèque, une entreprise de l'économie sociale et solidaire (ESS) qui œuvre au service des plus démunis et notamment des personnes âgées du quartier des Eaux-Claires et Mistral. "Actis ne fait aucun effort", dit-elle, "Qui est la présidente d'Actis ? Élisa Martin, première adjointe d'Éric Piolle ! En novembre, par voie d'huissier, Actis dit à La Papothèque : vous nous devez 7000 euros de retard de loyer. Ils ne peuvent pas payer. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de recettes. Actis a encore envoyé les huissiers avec un avis d'expulsion avec un passage devant le tribunal le 17 février."

Le modèle économique de La Papothèque : le restaurant assure 70% de son financement et perçoit 30% de subventions. Le loyer, charges comprise, est de 1800 euros par mois pour un local, pas un appartement, de 300 mètres carrés qui selon les bénévoles étaient dans un état lamentable quand ils sont entrés dedans, début 2018. Sollicitée depuis mercredi matin, ni Élisa Martin, ni la municipalité n'ont répondu à nos demandes d'interview.