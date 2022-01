Grenoble et Échirolles : le Premier ministre Jean Castex en déplacement à la Villeneuve samedi 29 janvier

Le Premier ministre sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Olivier Véran, Emmanuelle Wargon, Nadia Hai et Nathalie Elimas. Ils viennent saluer la première année du comité interministériel à la ville dans le secteur du la Villeneuve, d'Échirolles et de Grenoble.

Jean Castex et plusieurs ministres viennent en Isère ce samedi 29 janvier. Ils vont visiter le quartier de la Villeneuve, à Échirolles et à Grenoble, pour y saluer la première année du fonctionnement du "comité interministériel à la ville".

"Un an après l’organisation du premier Comité interministériel à la Ville (CIV) depuis 2013 qui avait acté la mobilisation de 3,3 milliards d’euros (dont 1,1 milliard d’euros provenant du plan de relance) pour lutter contre les fragilités territoriales, restaurer l’attractivité des quartiers et recréer les conditions de l’émancipation de la jeunesse, le Premier ministre présidera ce samedi à Grenoble un nouveau CIV. Entouré de plusieurs membres du Gouvernement et des agences de l’État concernées, [Le premier Ministre] dressera le bilan d’un an d’actions en faveur de la politique de la ville en même temps que de nouvelles perspectives pour poursuivre les efforts engagés" écrit la Préfecture dans son communiqué annonçant cette visite.