Grenoble : le Groupe d'opposition municipale dépose un recours contre la hausse de la taxe foncière

Trois semaines après l'adoption en Conseil municipal du budget 2023 de la Ville de Grenoble, le groupe d'opposition que dirige Alain Carignon annonce ce lundi 3 avril le dépôt de plusieurs recours devant le Tribunal administratif. Il s'agit de trois recours sur le fond, et trois sur la forme, contestant trois délibérations votées lors du conseil municipal de Grenoble du 13 mars 2023. Ces délibérations portent sur la vente des parts de Grenoble Habitat, la hausse de 25% de la taxe foncière, mais aussi l'intégralité du budget primitif 2023...

"Taux d'imposition insuportables"

"Nous demandons d’annuler le budget de Grenoble parce que les taux d’imposition sont insupportables et dépassent toutes les moyennes autorisées, a détaillé Alain Carignon lors d'une conférence de presse. Nous demandons d’annuler la vente de Grenoble Habitat pour défaut d’information des conseillers municipaux, et ce faisant cela nous permettra d’exiger d'Eric Piolle (le maire de Grenoble) qu'il engage les réformes de structure dont on a besoin. Nous avons fait 12 propositions de réformes dans le budget,12 engagements de recettes et d’économies sans lesquelles Grenoble va dans le mur."

Concernant l'augmentation de la taxe foncière (+25%) l'avocat du groupe, Thierry Aldeguer, affirme qu'elle dépasserait le plafond autorisé par la loi. Un plafond calculé selon lui en fonction de la moyenne de la fiscalité dans le département, mais aussi celui de la Métropole. "Cela veut dire que quand on est une commune et qu'on appartient à une intercommunalité, on ne peut pas faire comme si on était un village gaulois, argumente Thierry Aldeguer. On ne peut pas augmenter les impôts pour les besoins du budget, il faut tenir compte de son environnement social et de son environnement fiscal." Selon la procédure, le tribunal administratif devrait dire sous 2 à 3 semaines s'il examine ces recours en référé (procédure d'urgence) ou s'il décide de renvoyer ces débats au fond.

"Bouclier social et climatique"

La moitié des recettes issues de cette hausse de la taxe foncière devrait servir à faire face à l'inflation, l'autre moitié permettra de créer "un bouclier social et climatique" avait expliqué le maire de Grenoble Éric Piolle le 13 mars dernier sur France Bleu Isère.

"Ce bouclier nous permet de baisser les tarifs des cantines scolaires, d'aller plus vite sur l'accompagnement de la mobilité - c'est crucial avec l'arrivée de la ZFE - mais aussi de la santé, de l'éducation populaire et des jeunes, c'est un choix délibéré ", avait justifié Éric Piolle sur notre antenne. "Nous sommes conscients que c'est une contribution que nous demandons" , avait-il souligné, tout en rappelant que "neuf propriétaires sur 10 sont dans la moitié haute des revenus des locataires".

7 élus exclus de la majorité

Mais cette hausse n'a semble-t-il pas fait l'unanimité au sein de la majorité de gauche-écologiste. Lors du conseil municipal, 7 élus de cette majorité (*) ont exprimé publiquement des réserves sur l'augmentation de 25% de la taxe foncière. 7 élus qui ont tout de même voté "pour" le budget... Ce qui ne les a pas empêchés d'être exclus de la majorité d'Éric Piolle. "Ça a été un choc, ça été difficile" confiait Anouche Agobian le 25 mars dernier lors d'une conférence de presse organisée par les 7 élus débarqués. Des élus ont perdu leurs délégations après avoir exprimé leurs divergences - trois d'entre eux (Anouche Agobian, Maxence Alloto et Hakim Sabri) étaient même adjoints au maire. Sur le site internet de la Ville de Grenoble que nous avons consulté ce lundi 3 avril, ils apparaissent toujours comme adjoints, mais sans délégation.

Une démarche "pas dans l'ADN de la gauche et de l'écologie"

Les élus expliquent avoir tenté de convaincre le maire de Grenoble de limiter la hausse de la taxe foncière à 15%. Sans succès. Et Maxence Alloto, en charge jusqu'ici de l'économie locale et du commerce, de faire le parallèle avec la réforme des retraites. "On a deux hommes, Macron et Piolle, qui décident de manière verticale, sans empathie, sans écoute et surtout sans dialogue, avait-il expliqué au micro de France Bleu Isère le 25 mars dernier. Je trouve que cette démarche n'est pas responsable, pas respectueuse, et que surtout elle n'est pas dans l'ADN de la gauche et de l'écologie."

"Nous respectons leur souhait d’exprimer leurs divergences d’approches et de valeurs en dehors de la majorité municipale", avait expliqué le groupe de la majorité dans un communiqué. Les délégations désormais vacantes seront attribuées lors du conseil municipal du 16 mai.

(*) Les 7 élus et leurs précédentes délégations : Anouche Agobian (adjointe en charge du secteur 3, de l'administration générale et de la questure), Maxence Alloto (adjoint en charge du commerce et de l'économie locale), Pascal Clouaire (conseiller municipal e en charge des universités et vice-président de la Métropole en charge de la culture, de l’éducation et de la participation citoyenne), Laure Masson, Hakim Sabri (adjoint à la mairie en charge des finances), Barbara Schuman (conseillère municipale en charge de l'innovation ouverte) et Amel Zenati (conseillère municipale en charge de le Transition numérique et Stratégie de la donnée).