Grenoble : les "frondeurs" de la taxe foncière font désormais groupe à part

Éric Piolle a débuté le conseil municipal, ce lundi 15 mai, en souhaitant la bienvenue au nouveau groupe que viennent de former sept élus désormais rassemblés sous le sigle GDES pour « Grenoble Démocratie Écologie Solidarité ». Ces sept élus se sont assis tout au fond de la salle, comme pour matérialiser le fossé qui les sépare désormais du maire Éric Piolle. En cet instant trois d'entre eux sont encore, formellement, adjoints au maire. Mais plus pour longtemps. Car ils ne font plus partie de la majorité municipale après leur prise de position sur la hausse de la taxe foncière. Une hausse de 25% contre laquelle ils ont d'abord protesté, avant de la voter avec le reste du groupe. Mais ça n'aura pas suffi...

ⓘ Publicité

A droite de la photo, les trois anciens adjoints : Hakim Sabri, Anouche Agobian et Maxence Alloto © Radio France - Lionel Cariou

Les cas de ces trois adjoins - Anouche Agobian, Maxence Alloto et Hakim Sabri - sont examinés au tout début de la réunion. Hakim Sabri est un allié de longue date du maire dont il fut longtemps l'adjoint aux finances. C’est le seul qui ne prend pas la parole. En revanche, Anouche Agobian va pendant plusieurs minutes exprimer son profond sentiment d’injustice. « La prise de parole la plus difficile » dit en préambule celle qui demande ensuite : "qu’est-ce qu’on a fait de mal ?" Jusqu'ici adjointe chargée du secteur 3 et de l'administration générale, Anouche Agobian lâche : « La punition est sévère, à l’image de l’homme ». Vient le tour de Maxence Alloto (commerce et artisanat) : « je suis déçu dit-il, que vous ayez brisé l’union de la gauche et des écologistes ».

Sandra Krief et Thierry Chastagnet, deux nouveaux adjoints

Avant cela, les oppositions s'étaient émues de l'exclusion des sept "frondeurs". "Quand on ne dit pas oui, on dégage, résume une conseillère d'opposition. Bravo l'Arc humaniste !", référence au projet d'Éric Piolle d'union de la gauche. À droite Alain Carignon enfonce le clou, comparant la conseil municipal à la Place de Grève à Paris : "vous avez rétabli les exécutions publiques" lance-t-il.

Le nombre d'adjoints passe de 22 à 21, avec deux nouveaux : Thierry Chastagnet à gauche, et Sandra Krief © Radio France - Lionel Cariou

Puis c'est le vote : le divorce est prononcé, les trois élus perdent leur statut d'adjoint. Après ces exclusions, les délégations sont réorganisées. Le nombre d’adjoints est ramené de 22 à 21, et il faut donc en élire deux nouveaux : ce sera Thierry Chastagnet, et Sandra Krief, élue du Parti animaliste. Le maire leur remet l'écharpe tricolore.

Manifestation d'agents du CCAS de Grenoble

Alors que le conseil se penche sur la gratuité des musées (pour le Musée de Grenoble, il s'agit de la gratuité des collections permanentes), dehors, devant l'ancien siège du Crédit Agricole où se tient le conseil municipal, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés. Pas de concert de casseroles mais des pancartes : sur l'une d'elles ont peut lire "agents épuisés, agents en colère".

La manifestation d'agents du CCAS de Grenoble © Radio France - Lionel Cariou

Ces agents du CCAS de Grenoble, soutenus par la CFDT, sont venus dénoncer leur conditions de travail et réclament davantage de moyens humains. La plupart sont des femmes et travaillent pour certaines dans des crèches, pour d'autres dans des EHPAD. Nicolas Kada, élu de la majorité et président du CCAS vient discuter avec les manifestants. Il assure qu'un dialogue est en cours ; un nouveau rendez-vous est prévu prochainement.

L'Hôtel de Ville bientôt monument historique

Le conseil municipal a aussi été le théâtre d'une vive passe d'armes entre Éric Piolle et l'ancien maire Alain Carignon. Ce dernier avait critiqué le transfert de la propriété des captages d'eau à la Métropole... "Les millions que demande la Métropole pour l'eau, c'est l'argent de la corruption" lance Éric Piolle. Et l'édile écologiste de lire un extrait de la page Wikipédia consacrée à son ainé et rappelant sa condamnation dans les années 90 dans un dossier lié à la gestion de l'eau. Le maire en exercice conclut la séquence : "vous ne pouvez pas vous exprimer sur le dossier de l'eau". Brouhaha dans la salle. "Vous êtes un personnage odieux !" proteste Alain Carignon. Plus consensuelle, l'approbation par le conseil municipal du classement de l'Hôtel de Ville au titre des monuments historiques. Le bâtiment a été construit dans le cadre des Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble.