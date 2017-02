Grenoble : les Jeunes Républicains tractent pour faire oublier les affaires Fillon

Retour sur le terrain pour Les Républicains à deux mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle. Jeudi, ils étaient dans les rues de Grenoble pour une distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Après les différentes révélations autour de François Fillon, l'accueil est mitigé.

C'est dans le quartier de l'Île Verte à Grenoble que Clément Chappet, responsable des Jeunes Républicains en Isère, et trois de ses camarades vont tracter jeudi matin en faveur de François Fillon. "On a choisi un quartier où globalement ça a voté à la primaire de la droite, explique Clément Chappet. L'objectif c'est de remobiliser nos électeurs à nous dans un premier temps. On ne pourra pas convaincre les Français si nos propres électeurs ne font pas bloc d'abord." Et la mission s'annonce plutôt compliquée. Crédité de près de 30% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle au lendemain de sa victoire à la primaire de la droite et du centre, François Fillon est depuis passé sous la barre des 20% selon trois sondages Opinion Way, Harris Interractive et Ifop-Fudicial réalisés les 8 et 9 février.

Jeudi matin, ils remplissent plus de 500 boîtes aux lettres avec des tracts contenant une partie du programme de leur candidat. Quand ils interceptent des gens pour leur transmettre le petit document, les choses se compliquent. Dans les discussions, le Pénélope Gate revient comme une ritounelle. "Je suis scandalisé, témoigne un monsieur. Il faut le faire remonter au plus haut niveau." Il n'en dira pas plus. "Je pense qu'il faut qu'il se retire, poursuit une autre dame un peu plus loin, électrice de droite, mais soutient d'Alain Juppé à la primaire. C'est quelqu'un qui est malhonnête." Malgré les efforts de Camille (l'une des jeunes qui tractait jeudi matin), la dame n'est pas convaincue : elle ne votera pas François Fillon.

Distribution de tracts dans les boîtes aux lettres pour les Jeunes Républicains © Radio France - Julien Morin

Dans la déambulation, on croise de tout. Ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, ceux qui ne sont pas de droite, ceux qui ont pris la tangente Macron quand celui-ci à déclaré sa candidature. Parmi les électeurs Les Républicains, pas un n'exprime de réticence. Même cette dame qui a soutenu François Fillon pendant la primaire et qui confie "réfléchir quand même un peu" pour son vote à la présidentielle. La rancœur envers François Fillon est bien là. Le travail de réconciliation à droite ne fait que commencer.