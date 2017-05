À Grenoble, les militants de la France Insoumise tristes, mais optimistes après l'élection d'Emmanuel Macron

Grenoble et plusieurs communes de la "ceinture rouge" avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. Deux semaines après la déception, les militants ont regardé le résultat dimanche soir avec, déjà, les législatives en ligne de mire.

"On ne pouvait pas avoir de bonne nouvelle ce soir". Le message est clair, Michel, militant de la France Insoumise, Christine est elle "triste" de voir ce duel "sans gauche", Grégory "triste" d'avoir vu la France Insoumise échouer de peu au premier tour. Tous disent avoir voté ce dimanche, la plupart blanc, certains Macron "par solidarité avec la jeunesse".

Optimistes pour l'avenir

Tristes oui, mais le sentiment laisse peu à peu place à l'optimisme. À peine une demi-heure après les résultats, Michel lance : "alors, on la fait cette réunion ?". Car il faut parler stratégie, tractage, inauguration d'un local sur la troisième circonscription de l'Isère, bref, élections législatives. La réunion du soir au bar "Le Capri" a cet objectif.

On se désintéresse déjà de la télévision qui annonce la victoire d'Emmanuel Macron, pour préparer les législatives. (À droite Raphaël Briot, candidat Insoumis à la 3e circonscription). © Radio France - Alexandre Berthaud

Ne pas se manquer, comme en 2012, et faire fructifier le mouvement lancé par l'élection présidentielle. "La France Insoumise c'est une lame de fond, on a continué à recruter pendant l'entre-deux tours, 80 000 nouveaux adhérents", sourit Michel. Grégory est de ceux là. "On peut devenir une vraie opposition politique, avec des idées à au Front National". Reprendre à l'extrême-droite le monopole du peuple, et devenir le premier opposant à Emmanuel Macron, voilà les enjeux d'élections législatives clés.

Espoirs légitimes

Car la France Insoumise nourrit des ambitions réelles en Isère. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans les trois plus grosses communes d'Isère au premier tour, et par conséquent sur plusieurs circonscriptions. Le mouvement veut capitaliser et avoir assez d'élus pour former une opposition réelle. Pour cela il faudra savoir unir la gauche de la gauche, pas forcément une tâche évidente.

Le "troisième tour dans la rue"

"Choisir la fronde", plutôt que l'urne, voilà le message des manifestants place Verdun. © Radio France - Alexandre Berthaud

En effet au même moment, devant la Préfecture de l'Isère, plusieurs centaines de personnes manifestaient, à l'initiative cette fois du parti communiste. "La lutte elle passe aussi par la rue, les manifestations, on peut faire changer les choses comme cela, aussi par les urnes, mais il ne faut pas oublier la rue", rappelle Vlad.

Et puis il y a ceux qui ont cru en Jean-Luc Mélenchon, mais dont l'urne n'est pas le terrain d'expression favori. Eux ont poussé la marche dans les rues de Grenoble, bientôt dispersés par des CRS vigilants. Clémentine veut "plus de liberté", elle se décrit comme "triste", "perdue", devant le spectacle politique, et se désole de la faible mobilisation.

Les manifestants ont défilé dans Grenoble, mais ont été dispersés par les CRS. © Radio France - Alexandre Berthaud

Pour frapper un grand coup le 11 juin lors des législatives, la France Insoumise tentera donc d'unir ces nuances d'opposition à une politique présidentielle qu'elle rejette, avant même les premières mesures.