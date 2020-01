Grenoble: Les Républicains appellent à voter Alain Carignon

"Entre le maire actuel et Alain Carignon, les électeurs de droite sauront faire la différence. Et les autres aussi peut-être" a déclaré Christian Jacob, président national Les Républicains au micro de France bleu Isère.

De gauche à droite: Annick Merle, Yannick Neuder, Christian Jacob et Nathalie Béranger

Christian Jacob (président national LR) était à Voreppe à la salle de l'Arrosoir, ce jeudi soir, devant 200 militants à l'invitation de la fédération LR38.

Après avoir parlé de l'organisation du parti tout au long de l'année 2020, avec 2 congrès en juillet et en décembre et 6 conventions thématiques, Christian Jacob a apporté son soutien aux candidats LR pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Soutien aux candidats investis, mais aussi à d'autres qui ne sont pas investis, notamment Alain Carignon à Grenoble. Un soutien sans ambigüité.

Les électeurs de droite sauront faire la différence

"Il y a un bel enjeu sur Grenoble, qui paraissait compliqué la dernière fois" a dit Christian Jacob. "Là, j'ai plutôt le sentiment que les choses peuvent bouger. J'espère qu'on va reprendre cette ville" "Il n'y a pas eu de demande d'investiture, ni de la part d'Alain Carignon, ni de la part de la fédération, mais je pense que les électeurs de droite, entre le maire actuel et Alain Carignon, sauront faire la différence"

Alain Carignon n'était pas présent, ce jeudi soir, à Voreppe. Un de ses partisans expliquait qu'il tenait une réunion, dans Grenoble, avec des chefs d'entreprise.