Grenoble: Marlène Schiappa critique Eric Piolle dans l'affaire de la crèche de la Villeneuve

_" La façon dont la ville de Grenoble est gérée, de ce point de vue, laisse à désirer, et les services de l'état font leur travail sous l'autorité du préfet. Mais là, il y a un travail du maire qui n'est pas fait. Le travail du maire, c'est d'assurer la tranquillité publique " _explique _l_a ministre déléguée à la citoyenneté ce vendredi sur CNEWS, en réponse aux questions de Laurence Ferrari

Le travail du maire, c'est d'assurer la tranquillité publique

Selon Marlène Chiappa dans le conflit entre les dealers et le personnel de la crèche de la Villeneuve, fermée depuis 12 jours, elle estime que " le maire de Grenoble a rechigné à donner les moyens à sa police municipale. Elle n'est pas armée. Elle n'a pas les moyens d'agir. Donc moi je trouve que c'est de la soumission de la part du maire de Grenoble., de se coucher devant les dealers. C'est aussi une rupture et de service public, puisque les parents ne peuvent plus avoir accès à la crèche pour faire garder les enfants"

La crèche de la Villeneuve est fermée depuis le 5 janvier sur pression des dealers

Le personnel exerce son droit de retrait depuis le 5 janvier après avoir été menacé par les dealers du voisinage. Sur le plan politique, l'affaire a suscité des remous après un courrier d'un adjoint au maire, Nicolas Kada, qui demandait aux parents de la crèche de ne pas exacerber la réaction des dealers. Après les leaders de l'opposition à Grenoble, c'est donc Marléne Schiappa qui est intervenue: " On a là, la démission idéologique face aux questions d'ordre public. L'ordre public c'est pas une occupation de droite ; c'est pas vrai ! Je le dis parce que j'entends souvent dans les débats, quand on est à gauche on est gentil et on se fiche de l'ordre public? L'ordre public ça concerne tout le monde et en particulier les personnes les plus précaires et les plus pauvres et celles qui vivent dans des quartiers qui sont délaissés. Et la police nationale ne peut pas faire tout toute seule. On a besoin de l'engagement de la police municipale et donc du volontarisme politique des maires et notamment du maire de Grenoble "

Pas de réaction pour l'instant de la mairie de Grenoble