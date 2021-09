Grenoble : Olivier Noblecourt va quitter le conseil municipal

Le leader socialiste des élections municipales 2020 qui siégeait dans l'opposition n'habite plus Grenoble. Il laissera donc sa place au suivant sur la liste. Il siègera une dernière fois au conseil municipal de Grenoble, lundi prochain, et au conseil métropolitain ce vendredi.

Olivier Noblecourt (45ans) a marqué la vie politique grenobloise depuis 20 ans. 20 ans d'investissement pour les autres, où finalement, il n'aura jamais réussi à s'implanter personnellement, en gagnant une élection.

Depuis un an, il est directeur de l'investissement durable chez Méridiam, un fonds d'investissement dans les infrastructures publiques, notamment pour les collectivités locales. Lui qui rêvait d'être maire de Grenoble démissionne donc après plus de sept ans passés sur les bancs de l'opposition qui avaient suivi six autres années aux affaires, comme adjoint de Michel Destot. Ce dernier lui avait aussi promis de lui laisser sa place à l'assemblée nationale. Promesse non tenue en 2017.

Après l'élection d'Emmanuel Macron, il était devenu délégué interministériel pour la lutte contre la pauvreté. Il disait qu'il travaillait pour le gouvernement, pas qu'il le soutenait. L'an dernier, avant et pendant les élections municipales, Eric Piolle avait siphonné la plupart des élus socialistes. Noblecourt et les instances socialistes avaient choisi de partir contre le maire écologiste. Auquel il avait ensuite tendu la main pour une fusion au deuxième tour. Fusion rejetée énergiquement par Piolle, privant Noblecourt d'un poste d'adjoint au maire, mais par ricochet cela avait probablement fait perdre la présidence de la métropole aux écologistes.

C'est Hassen Bouzeghoub qui devrait remplacer (en octobre) Olivier Noblecourt au conseil métropolitain qui se réunit vendredi. Pour le conseil municipal, on le saura lundi.