Grenoble : un nouveau gymnase à la Villeneuve dix ans après l'incendie du gymnase de la Piste

Lundi soir le Conseil Municipal de Grenoble a pris connaissance du nouveau projet de halle sportive dans le quartier de la Villeneuve. Ouverture prévue en 2019, non sans un nouveau débat politique.

Un soir de juin 2009, le gymnase de la Piste dans le quartier Villeneuve de Grenoble qui servait ce jour-là de bureau de vote, avait été détruit par un incendie volontaire. Dix ans après, en 2019, une nouvelle halle devrait ouvrir ses portes dans ce quartier. D'une surface de 1981 mètres carrés la future "Halle sportive Arlequin" comportera une salle avec gradins de 300 places, un mur d'escalade, une salle de "motricité plurivalente" et un local qui sera accessible à des associations non sportives pour leurs réunions. Le premier coup de pioche est attendu en juin prochain.

L'argent et le budget au cœur des débats

Un bel outil en perspective, sans aucun doute important pour le quartier mais "Pourquoi si tard?" a interrogé Richard Cazenave (LR). "Pourquoi avoir stoppé la procédure en 2014 pour la reprendre aujourd'hui?" Et l'élu d'y voir un flagrant "manque d'efficacité, pour ne pas employer de terme plus méchant".

Même tonalité au sein de l'opposition de gauche. Pour le PS Marie-José Salat rappelle qu'un projet de reconstruction avait été acté en septembre 2013, avant "que vous (la majorité Piolle) ne décidiez en 2015 de déclarer les appels d'offre "sans suite" pour des motifs d'intérêt général". "En fait" ajoute l'élue, "c'était un choix politique : tout projet de l'ancienne municipalité était forcément suspect".

Une dernière remarque qui a eu le don de faire sortir l'adjoint au sport Sadok Bouzaïene de ses gonds : "Arrivés en avril 2014 nous avons découvert qu'il fallait immédiatement trouver 7 millions pour payer les salaires et par ailleurs aucun budget n'avait été fléché pour cet équipement et les 2 350 000 euros des assurances avaient intégré le budget général". "Vous avez repoussé le tas de sable d'année en année parce que vous n'aviez pas les moyens de reconstruire. Nous les avons trouvés".

L'investissement d'environ 6 millions d'euros sera cette fois "subventionné à hauteur de 40%" explique l'élu. Si on ajoute la prime d'assurance la nouvelle halle ne devrait pas coûter plus de 2 millions d'euros à la ville. La contrepartie c'est que cet équipement sera occupé en grande partie dans la journée par le LEP Guynemer, le collège et l'école du quartier.

En dernier ressort Richard Cazenave (LR) a regretté qu'il n'y ait pas dans ce projet de "système de vidéosurveillance". "Comme il y en avait au théâtre Prémol" a répondu sèchement le maire Éric Piolle. Sous-entendu : ce qui ne l'a pas empêché d'être victime d'un incendie volontaire en avril 2015.