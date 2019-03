Grenoble : un rassemblement contre le projet de loi de transformation de la fonction publique

Six organisations syndicales appelaient, ce mercredi, à un rassemblement devant la permanence d'Emilie Chalas, députée LREM de la troisième circonscription de l'Isère et rapporteure du projet de loi de transformation de la fonction publique.

Grenoble, France

Le projet de loi de transformation de la fonction publique était présenté ce mercredi en conseil des ministres. Il s'inscrit dans une politique gouvernementale de suppression de 120 000 postes dans la fonction publique, dont 50 000 dans l'éducation nationale. Les syndicats voient dans cette loi une dégradation de la fonction et des services publics.

A Grenoble ils étaient une trentaine réunis à l'appel de six organisations syndicales devant la permanence d'Emilie Chalas, députée LREM de la troisième circonscription de l'Isère et rapporteure du projet de loi. Pour les syndicats, cette loi portera atteinte au statut même de la fonction public, ainsi qu'aux conditions de travail, d'embauche et salariales des fonctionnaires. Pour Béatrice Vincent, secrétaire départementale du syndicat force ouvrière : "120 000 postes, ça veut dire des postes de titulaires remplacés, en partie seulement, par des contractuels, qui sont des personnels qui n'ont pas de statut et sont beaucoup moins bien rémunérés. Ce projet de loi s'attaque aussi au statut des fonctionnaires, car ils seront employés sur des missions contractualisées de six à dix ans donc c'est la fin de la garantie d'emploi à vie dans la fonction publique d'Etat."