Grenoble : un recours en justice déposé contre l'abri en bois du rond-point dit "des Gilets Jaunes"

"Ce n'est pas habituel pour nous, c'est la première fois que nous choisissons d'aller devant le tribunal administratif" dit Emilie Chalas, conseillère municipale, métropolitaine et députée (LREM) de Grenoble. Qu'est-ce qui motive cette première ? "Nous voulons vérifier la légalité de cette décision" en pointant du doigt plusieurs points qui pourraient selon eux, faire annuler la décision de la mairie d'installer, via un chantier ouvert au public (un COP) et 11.800 euros de financement, un abri en bois sur le rond-point Pierre-et-Marie-Curie, devenu depuis longtemps un des lieux de rencontre du mouvement des Gilets Jaunes.

12.000 euros pour du mobilier urbain ! Le même mobilier urbain qui donc a été détruit pendant des mois à longueur de samedis - Emilie Chalas

Pour la conseillère municipale, qui a formulé ce recours le 22 janvier dernier : "C'est quand même en Isère un million de dégâts pour les collectivités territoriales et 400 millions à l'échelle nationale française et que c'est donc à cela" (le mouvement des Gilets Jaunes, ndlr) que la Ville de Grenoble remet 12 000 euros pour du mobilier urbain. Le même mobilier urbain qui donc a été détruit pendant des mois à longueur de samedis. C'était évidemment un sujet qui nous a beaucoup préoccupé et on a voulu vérifier la légalité de cet acte parce qu'à un moment, on a envie de dire ça suffit. On a envie de dire est ce que là, la ligne rouge n'a pas été franchie au-delà de la considération politique? Est ce que sur les termes de la légalité, on n'est pas au-delà ?"

Les arguments sur le fond

Sur le fond, les cinq grenoblois qui lancent ce recours (Emilie Chalas, Delphine Bense, Alain Cœur, François Ferrara, Bruno Salagnat), conseillés par leur avocat Aurélien Py estiment que l'intérêt général de cet ouvrage n'est pas manifeste. Qu'il profite essentiellement à un groupe politique, constitué dans une association de fait, que c'est aussi une occupation d'un domaine public à en endroit dangereux et que cela peut donc constituer "une subvention en nature" à un groupe politique.

Ce n'est pas dans notre habitude, contrairement à d'autres groupes politiques à la ville de Grenoble - Emilie Chalas

Des arguments qui étrillent l'abri de bois, mais seront-ils retenus par la justice administrative ? Emilie Chalas y croit. "Ce n'est pas dans notre habitude, contrairement à d'autres groupes politiques à la ville de Grenoble. Et ça en dit long sur la situation du dialogue avec la majorité, d'une part, et l'inquiétude, d'autre part, que l'on porte sur un certain nombre de dossiers, dont notamment celui-là. On a, évidemment, comme beaucoup de Grenoblois, été très heurtés par ce financement. Alors évidemment, on ne peut avoir aucun engagement, ni des certitudes sur la finalité d'un éventuel jugement. Mais il me semble qu'on a assez d'éléments."

"C'est une question vraiment intéressante, de savoir si l'action publique peut aller jusque-là, et j'ai hâte de lire les arguments de la ville et de voir ce qu'en dira le tribunal administratif" conclut Emilie Chalas.

L'avocat Aurélien Py confie tout de même que ce n'est pas pour tout de suite : "ce recours est fait sur le fond, et pas en référé... il pourrait prendre un an ou un an et demi".