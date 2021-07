Grenoble : une centaine de fonctionnaires a envahi la séance du conseil métropolitain

Environ 200 fonctionnaires manifestent depuis 10h ce vendredi 2 juillet devant le bâtiment de Grenoble Alpes Métropole. Une centaine d'entre eux ont fait irruption dans la salle où se tenait le dernier conseil métropolitain avant les vacances. Le président de la métropole, Christophe Ferrari, a suspendu la séance en raison du protocole sanitaire. Plusieurs élus ont dû sortir de la salle.

Elus communistes, écologistes et de l'opposition écoutent un délégué expliquer leurs revendications © Radio France - Gérard Fourgeaud

Christophe Ferrari a décidé de recevoir quatre représentants du personnel. Ils réclament l'ouverture de négociations qui selon eux n'ont pas lieu à la métropole et notamment des négociations en matière de statut et d'horaires de travail. François Boutard, délégué CFE-CGC au nom de l'intersyndicale (CGT,CFDT et FO) critique les négociations "unilatérales" de la métropole.

"L'administration arrive avec ses propositions et ne discutent pas avec les représentants du personnel. Augmenter le temps de travail des agents sans la moindre contrepartie alors que nous on imaginait qu'il y aurait des contreparties proposées et aujourd'hui il n'y en a pas. On ne peut pas augmenter le temps de travail des agents, qui travaillent déjà beaucoup, sans compensation.", insiste François Boutard. Selon lui, les agents de la métropole devraient travailler 1 607 heures par an soit l'équivalent de 10 jours en plus.