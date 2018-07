La ville de Grenoble demande qu'on remette en service la plateforme multimodale d'Ambérieu, dans l'Ain. Afin de mettre des milliers de camions sur des trains pour franchir les Alpes par la vallée de la Maurienne et le tunnel du Montcenis et diminuer la pollution à Chamonix et dans la vallée de l'Arve. Pour financer les travaux qui se monteraient à 20 millions, elle aurait trouvé l'argent dans des mouvements financiers anormaux entre les Tunnels du Mont blanc et du Fréjus. Une plainte a été déposé auprès du parquet d'Albertville pour Détournement de fonds publics et Recel.

Explication: Gérard Fourgeaud.

La ville de Grenoble possède quelques actions du tunnel du Fréjus. Ce qui donne le droit à son représentant, Pierre Mériaux, de siéger à l'assemblée générale de la SFTRF (Tunnel du Fréjus) Ces 20 millions d'euros transitent par le Fond pour le Développement d'une politique Intermodale des Transport dans le Massif Alpin (FDPITMA) dont l'objet des de développer l'Intermodalité. Selon Pierre Mériaux, représentant de la ville de Grenoble à la SFTRF (société du tunnel du Frejus), ce montage financier est illégal. Il propose d'affecter ces 20 millions d'euros à son véritable objectif intermodal : remettre en service la plateforme de chargement des camions sur les trains à Ambérieu.

Et pour développer l'intermodalité, il propose d'affecter ces 20 millions à la remise en service de la plateforme d'Ambérieu. Ce qui permettrait de mettre les semi-remorques sur des trains pour leur faire franchir les Alpes par l'actuel tunnel du Mont-Cenis qui est sous exploité. Selon les écologistes il ne passe plus à Modane que 20 trains de marchandises par an contre 120, il y a 30 ans