Gréoux-les-Bains se prépare à la venue d'Emmanuel Macron ce jeudi matin

Gréoux-les-Bains, France

Le maire de Gréoux-les-Bains n'a été prévenu de la venue d'Emmanuel Macron qu'au dernier moment. "Lundi midi, le préfet est arrivé avec une dizaine de véhicules, raconte Paul Audan. C'était la caravane du tour ! L'équipe du président, les gendarmes et la sécurité présidentielle voulaient voir le centre des Congrès. Et c'est seulement avant de repartir que le chef de cabinet de l'Elysée m'a dit : 'je vous fais un beau cadeau, le président de la République va venir chez vous'. Mais c'est vrai que recevoir le chef de l'Etat, c'est un grand honneur". Un honneur mais aussi un chamboulement pour la commune. Ce jeudi matin, l'accès à Gréoux sera très contrôlé. "Moi, on m'a prévenu de venir avec une pièce d'identité et une fiche de salaire, dit un employé municipal. Ils veulent être sur que je ne suis pas un gilet jaune !"

Le chef de cabinet de l'Elysée m'a dit : 'je vous fais un beau cadeau, le président de la République va venir chez vous' - Paul Audan, le maire DVD de Gréoux-les-Bains

Des policiers sur les toits

Au café du commerce, à deux pas du centre de congrès où Emmanuel Macron participera au débat, les clients ne parlent que de ça. "Moi je suis gilet jaune, confie Richard. J'ai l'habitude de repérer les policiers. Et il y en a partout. J'en ai même vu qui faisaient des repérages sur les toits. C'est quand même surprenant". Le grand public ne pourra pas assister à la réunion de jeudi matin, réservée à des élus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des responsables d'associations et quelques jeunes. "Moi j'aurais bien voulu voir le président, reconnait Chantal, une curiste de Gréoux. Dans ma jeunesse, j'ai pu approcher le Général de Gaulle avec mes parents. C'est pas rien quand même de croiser le chef de l'Etat. Et j'aimerais bien aussi voir Brigitte !"

Le président face à des collégiens

L'Elysée a également voulu faire participer la jeunesse des Alpes de Haute Provence, et notamment des élèves éco-délégués dans leurs établissements scolaires et des jeunes en service civique. Certains poseront une question à Emmanuel Macron. Mais leur sélection a froissé certains enseignants. "Ça s'est passé dans l'opacité totale, explique Stéphane Boutor, secrétaire départemental du SNUIPP des Alpes de Haute Provence. La liste a été établie par la direction des établissements et certains professeurs. On n'a même pas dit aux enfants que c'est un débat avec le président. C'est une utilisation de nos élèves à des fins de communication politique."