Grève à l'Éducation nationale : une parole du ministère "abominable" pour le co-président du SNUIPP-Dordogne

Une grève historique, peut-être la plus suivie dans l'Éducation nationale depuis 2003 et la réforme des retraites portée par François Fillon. Ce jeudi, les personnels scolaires se mobilisent pour protester notamment contre le protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19, dont une troisième version en une semaine a été annoncée par Jean Castex. La FCPE, principal syndicat de parents d'élèves appelle à ne pas mettre les enfants à l'école, le SNPDEN, le principal syndicat de chefs d'établissement, s'associe au mouvement de protestation.... Et les enseignants avaient été les premiers à appeler à descendre dans la rue, via le SNUIPP. Le co-président du syndicat en Dordogne, Alain Chabrillangeas était ce jeudi l'invité de France Bleu Périgord, il parle de mobilisation "historique".

Trois changements de pied en une semaine

"Tout de suite les collègues ont répondu à l'appel de manière assez forte", poursuit le co-président. Il dénonce surtout les "trois changements de pied en une semaine" du protocole sanitaire, dont une dernière version a été annoncée lundi soir par Jean Castex. Lui demande un protocole sanitaire "plus protecteur" avec un retour à l'ancienne formule qui fermait la classe en cas de cas positif, avec un isolement d'une semaine. Plutôt que les autotests préconisés par le gouvernement, il préfèrerait aussi "que les politiques de test puissent se faire dans les écoles, avec des tests salivaires", et demande "d'équiper les personnels en masques, équiper les locaux, recruter des personnels titulaires par le biais des listes complémentaires...".

Mais au-delà du protocole, il dénonce aussi la "méthode utilisée par le gouvernement où on apprend les changements de protocole par la presse". Un ras-le-bol qui vise le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alain Chabrillangeas dénonce "une parole ministérielle qui était déjà insupportable et qui devient abominable". Le ministre est notamment très critiqué est notamment depuis sa phrase de mardi, à l'Assemblée nationale, où il avait répondu aux professeurs qu'"on ne fait pas grève contre un virus".