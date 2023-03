Grève contre la réforme des retraites : pourquoi les Alsaciens manifestent moins qu'ailleurs ?

Entre 11 000 et 22 000 personnes à Strasbourg le 31 janvier, plus de 4500 manifestants à Mulhouse le 11 février dernier : depuis le début de la protestation contre la réforme des retraites, les rues alsaciennes ont été bien remplies par les opposants. Des manifestations **"**historiques pour la région" estime même Jean-Claude Richez, historien spécialiste de la mobilisation sociale en Alsace.

Pour autant, les cortèges sont encore proportionnellement bien moins fournis que ceux des autres régions françaises. Selon les chiffres du Figaro , si on rapporte le nombre de manifestants au nombre d'habitants de chaque zone, on tournerait autour des 1% en Alsace contre plus de 4% en Bretagne ou dans les départements du centre. Des 15 plus grandes villes françaises, c'est également à Strasbourg que les cortèges ont été les moins remplis.

"Ça a toujours été compliqué de mobiliser"

Que ce soit en 1995, en 2003 ou en 2010 (les précédentes mobilisations contre une réforme des retraites), ou même lors des grandes mobilisations de 1968, ce n'est clairement pas en Alsace que l'on s'est fait le plus entendre. Une attitude plus timorée, que le spécialiste de géographie politique et ancien professeur à l'Université de Strasbourg Richard Kleinschmager attribue à une "certaine forme de légitimisme". "En Alsace, quand une décision collective est prise, comme une élection, on ne va pas tellement chercher à la contester dans la rue."

Même si les derniers résultats électoraux montrent un net déclin du parti Les Républicains , l'Alsace est aussi une des plus importantes terres de droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. "L'Alsace a souvent été la région la plus à droite dans des scrutins électoraux et ce tempérament "droitier" n'incite pas à descendre dans la rue pour manifester", poursuit Kleinschmager. "Ça n'a pas toujours été vrai, nuance Jean-Claude Richez. À la fin du 19ème siècle, c'est dans le Haut-Rhin qu'ont lieu de grandes grèves pour défendre la classe ouvrière. L'Alsace se mobilise également fortement après la première guerre mondiale pour défendre son régime de retraite."

Le cortège syndical a été particulièrement important à Strasbourg lors des trois premières mobilisations contre les réformes © Radio France - Aurélie Locquet

Mais depuis la seconde moitié du 21ème siècle, ce n'est pas facile de mobiliser, même pour les luttes syndicales de proximité. Jacky Wagner, ancien secrétaire général de la CGT du Bas-Rhin (de 1997 à 2021), en sait quelque chose. "Quand on avait des fermetures d'entreprises, ça a toujours été plus compliqué de mobiliser, surtout quand je comparais avec d'autres régions où les syndicats avaient juste à dire quelques mots et hop c'était parti. Les Alsaciens sont peut-être un peu plus fatalistes." Même si une fois convaincus selon lui, on peut compter sur eux pour s'engager dans la durée.

Des mobilisations plus identitaires

Pourquoi cette attitude plus timide au niveau syndical ? Jean-Claude Richez l'explique, notamment, par la difficile intégration des syndicats alsaciens dans le giron national après les périodes d'annexion allemandes. "On parlait allemand ou alsacien. Les modes de fonctionnement n'étaient pas les mêmes. Certains grands élus syndicats de l'époque ont témoigné d'un certain malaise dans de grandes réunions nationales." L'histoire particulière de l'Alsace lors des deux guerres mondiales a également pu un peu éteindre cette inclinaison à descendre dans les rues.

Les rares fois où l'Alsace s'est finalement distinguée lors de mobilisations nationales, c'est pour s'opposer à des événements qui touchaient son "identité". *"*De nombreux Alsaciens sont descendus dans les rues en 1953 dans le cadre des procès d'Oradour-sur-Glane, pour dénoncer le traitement injuste envers les Malgré-Nous, illustre Richard Kleinschmager. Le mouvement de l'École libre, en 1984, a également été très suivi en Alsace." Plus récemment, les Alsaciens ont été nombreux, en 2015, à s'opposer à la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne pour former la région Grand-Est. Une mobilisation que continuent de défendre de nombreux élus alsaciens , bien plus diserts sur le sujet que sur la réforme des retraites.

"C'est aussi parce que cette réforme des retraites touche à l'identité alsacienne, que la mobilisation en Alsace est tout de même assez forte, analyse Jean-Claude Richez. Pour une fois, les mobilisations à Strasbourg, Mulhouse ou encore à Haguenau et Sélestat sont comparables à celles des autres villes de France, ce qui n'était plus le cas dans l'histoire récente. Elles sont certes un peu moins fortes, mais on part de plus loin." Il s'interroge donc sur un éventuel renforcement du mouvement social en Alsace, alors que les syndicats enregistrent une hausse de leurs adhésions depuis quelques mois . La mobilisation du 7 mars sera un révélateur supplémentaire.