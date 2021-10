Grève dans les cantines à Grenoble : "Un calvaire, la mairie doit résoudre le conflit", juge le Modem Isère

C'est un conflit social qui dure depuis plusieurs semaines maintenant et qui a nourri la mobilisation ce mercredi 5 octobre à Grenoble : la grève des agents territoriaux chargés du périscolaire et de la cantine, les Atsem. Ils protestent contre une loi qui doit porter le travail des agents à 1 607 heures au 1er janvier 2022. Pour le président du Modem Isère, Arnaud Beaumont, invité de France Bleu Isère ce mercredi 6 octobre, la mairie doit améliorer le dialogue social pour régler la situation.

France Bleu Isère : Il y avait 1.400 personnes qui ont manifesté hier à Grenoble, plus de 85 000 en France pour réclamer des augmentations de salaires et contre les réformes menées par le gouvernement que vous soutenez sur le chômage et les retraites. Qu'est ce que vous leur répondez à ces manifestants ?

Arnaud Beaumont : C'est bien et c'est sain que dans une démocratie, les oppositions puissent se manifester, indiquer leur positionnement, leur position. Je partage leur vision sur le fait que les salaires en France ne sont pas assez élevés, sur le fait que chaque Français doit pouvoir prétendre à une retraite décente et que, en cas de difficulté de parcours de vie, de parcours professionnel, il existe une assurance pour protéger et accompagner les personnes en difficulté. Après, la différence qu'on peut avoir, c'est sur les modalités. Le gouvernement a, par ses actions depuis depuis 4 ans et demi, permis d'augmenter le pouvoir d'achat : la prime d'activité, mais aussi la réduction des charges sociales sur les salariés et sur le patronat, ce qui permet un revenu net plus important pour les salariés.

Les syndicats disent que ce n'est pas suffisant. Philippe Martinez, le patron de la CGT, réclame 20% de hausse du SMIC. Qu'est ce que vous en pensez de cette proposition ?

Il faut regarder les choses de façon plus générale. Si la hausse du SMIC provoque derrière une baisse de l'emploi en France, on n'a rien gagné. Donc, il faut regarder les équilibres économiques qui existent en France, et décider de la solution la plus optimale pour augmenter les salaires. Et en même temps, ne pas réduire l'activité économique dans le pays.

A Grenoble, il y a une grève aussi dans les cantines et le périscolaire. Les agents, les Atsem, protestent contre l'augmentation de leur temps de travail. Là aussi, c'est une loi du gouvernement qui est en cause, qui les oblige à travailler davantage, 70 à 100 heures de plus par an. Qu'est ce que vous en pensez de cette grève ?

Alors, la loi du gouvernement, c'était pour aligner en fait le temps de travail dans le public et dans le privé, pour arriver aux 35 heures. Après, dans chaque collectivité locale, des négociations ont lieu avec les partenaires sociaux. Et ce que je vois, c'est qu'à Grenoble, ça n'a pas marché, alors que dans d'autres communes, ça a bien marché. Donc il faut se poser la question : comment cette réforme est-elle appliquée au niveau local ? Je vis cette situation tous les jours, puisque mes enfants sont scolarisés à Grenoble. Donc, je sais pour les parents la difficulté que cela représente et j'attends avec impatience que la mairie de Grenoble résolve ce problème puisque cela lui incombe principalement.

Justement, vous avez écrit sur Twitter suite à ces grèves "Rester dans l'école publique est un acte militant". Est ce que vous allez retirer vos enfants de l'école publique si les grèves continuent ?

Alors mes parents étaient instituteurs dans le public, donc je suis extrêmement militant. Je pense rester encore longtemps dans le public. Mais sincèrement, c'est extrêmement difficile de s'organiser avec ces grèves, on dénombre déjà 7 jours de grève depuis le début de l'année. On ne sait pas le soir s'il y aura périscolaire et cantine le lendemain, donc c'est extrêmement difficile pour les parents. Je suis de tout coeur avec tous les autres parents qui vivent le même calvaire que je peux vivre actuellement.

Autre conflit social à Grenoble les bibliothèques, où les agents contestent l'application du pass sanitaire. La mairie de Grenoble a décidé que le pass ne serait plus demandé aux 12-17 ans. Qu'est ce que vous en pensez ? Cela va contre les mesures gouvernementales...

Personnellement, je me suis fait vacciné le plus tôt possible, je considère que c'est aussi un acte militants. Ce choix-là est décidé par le maire de Grenoble. Et il en assumera les conséquences. Après, je ne comprends pas forcément les revendications des bibliothécaires par rapport au contrôle. Ils contrôlent déjà les gens, leur carte, etc. Est ce qu'ils mangent ou boivent à l'intérieur des bibliothèques ? Donc, le contrôle, c'est aussi l'une des responsabilités des bibliothécaires. Ce n'est pas simplement fournir des livres ou des médias. Mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait une bonne qualité de vie et d'étude au sein des bibliothèques. Donc, pour moi, ceci rentre totalement aussi dans leurs prérogatives.

Dernière question rapidement les présidentielles arrivent, les législatives aussi. Il y a 9 députés de la majorité en Isère, dont 1 du MoDem. Est ce que vous vous sentez suffisamment représenté en Isère ?

Je vous dirais qu'on ne se sent jamais assez bien représenté. Aujourd'hui en tout cas, on a déjà une députée, qui est excellente, Elodie Jacquier-Laforge (dans la neuvième circonscription, sud-Grésivaudan et Voironnais). Nous sommes convaincus qu'elle sera réélu l'année prochaine et pour le reste, on verra plus tard.