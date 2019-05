Grève du 9 mai : quelles perturbations en Gironde ?

Bordeaux, France

La manifestation est programmée à partir de 11h30 au départ de la place de la République à Bordeaux à l'appel de neuf syndicats pour s'opposer au projet de loi de réforme de la fonction publique dont ils dénoncent "la portée très grave", tant pour les agents et les citoyens que pour l'avenir des services publics. Projet de loi qui sera discuté à partir de la semaine prochaine au parlement. Les syndicats dénoncent "un passage en force" et craignent une fonction publique alignée sur les règles du secteur privé, au détriment du statut de fonctionnaire et de l'indépendance des agents à l'égard du pouvoir.

Ecoles et crèches parfois fermées

Les enseignants sont aussi mobilisés contre la loi Blanquer, le projet de loi de l'école de la confiance. Certaines écoles seront donc fermées : une petite vingtaine à Bordeaux, deux à Pessac, pour ne citer que ces deux exemples. D'autres assureront l'accueil mais pas les repas. D'autres encore distribueront des repas froids.

Certaines crèches municipales peuvent être impactées également, notamment à Bordeaux.

Trafic aérien perturbé

A l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, où les contrôleurs aériens seront mobilisés, certains vols pourront être retardés ou annulés ce 9 mai. C'est déjà le cas pour 4 départs prévus pour Bruxelles, Liverpool, Lisbonne, et Orly à 16h05. Tous les renseignements sont donnés en temps réel sur le site de l'aéroport.

Pas de préavis déposé en revanche, dans les bus et les tramways du réseau TBM.