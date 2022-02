Grèves à Perpignan, défections au RN : le maire Louis Aliot sur tous les fronts

Entre les mouvements sociaux à Perpignan et les multiples départs de cadres du Rassemblement national à deux mois de la présidentielle, on ne peut pas dire que ce début d'année soit de tout repos pour le maire de Perpignan et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen.

Son départ a été annoncé ce dimanche. Le sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier a officialisé son choix de rejoindre Eric Zemmour et de lâcher la candidate de son parti, Marine Le Pen, à deux mois de l'élection présidentielle. C'est la troisième défection, ces derniers jours, après les départs des eurodéputés Gilbert Collard et Jérôme Rivière. Pendant ce temps, à Perpignan, l'ambiance n'est pas plus apaisée. Le maire Louis Aliot s'est heurté à deux mouvements sociaux, ces dernières semaines.

Il y a d'abord le coup de colère d'une partie du service propreté, mais également le conflit, plus installé, avec la brigade de nuit de la police municipale. Au moins la moitié des effectifs ont fait grève, ces derniers jours. Ils réclament une prime de 300 euros qui, selon les syndicats, leur avait été promise.

Une grève qui appuie là où ça fait mal

L'entourage de Louis Aliot à beau dire que la grève de la brigade de nuit de la police municipale est insignifiante et téléguidée politiquement, elle appuie toutefois là où ça fait mal chez le maire de Perpignan. Tout est une question de symbole ; la mise en place de cette brigade de nuit est en effet l'une de ses toutes premières mesures en tant que maire.

à lire aussi Des agents de la brigade de nuit de Perpignan en grève pour dénoncer les promesses non tenues de la mairie

Et c'est tout en gérant les dossiers chauds dans les Pyrénées-Orientales que le porte-parole de Marine Le Pen doit temporiser, après les multiples départs de cadres du Rassemblement national. Louis Aliot a toujours été le tenant d'une ligne libérale et débarrassée des idées radicales au sein du RN, seule façon, selon lui, d'accéder à l'Elysée. Aujourd'hui, cette ligne est remise en cause, qui plus est par des amis.

"Les Français n'aiment pas cette politicaillerie. Certains cadres se font élire sous une étiquette et au dernier moment, vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs."

Louis Aliot

Le maire ne cache plus sa colère. "Je pense que c'est très mal vu et ça nuit à leur crédibilité, note-t-il ce lundi matin sur France Bleu Roussillon. Les Français n'aiment pas cette politicaillerie. Certains cadres se font élire sous une étiquette et au dernier moment, vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs."