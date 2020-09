Grignan : les habitants se prononcent sur un projet de panneaux solaires dans la forêt

Ce dimanche, les habitants de Grignan se rendent aux urnes pour se prononcer sur un projet de parc photovoltaïque. La mairie a organisé un référendum consultatif pour connaître l'avis des Grignanais et Grignanaises. Parce que ce projet, dans les tuyaux depuis 10 ans, fait débat dans la commune.

Ce n'est pas tant l'idée de produire de l'énergie verte qui dérange, mais plutôt l'emplacement prévu pour les panneaux solaires. La Mairie prévoit de raser huit hectares de la forêt de Grignan pour installer ce parc photovoltaïque. Un scandale, pour Dominique Besson, il fait partie du groupe d'opposition au Conseil municipal : "Je trouve assez paradoxal de parler de transition énergétique et de raser des bois". Un avis aussi partagé par les collectifs et associations de défense de la nature de Grignan.

120 000 euros par an, pendant trente ans

Mais Dominique Besson le reconnaît, ce projet est une belle opportunité financière pour la commune. "Une commune rurale a besoin de ressources financières pour son budget", concède-t-il. La location du terrain à l'entreprise Neoen rapporterait 120 000 euros par an, pendant trente ans, à la commune de Grignan. Un revenu non-négligeable, selon le maire, Bruno Durieux. "C'est très utile pour les investissements et le futur de Grignan", assure-t-il.

Un référendum consultatif inédit

La municipalité veut connaître l'avis des Grignanais et Grignanaises, avant de se lancer dans ce projet. Elle a donc organisé un référendum consultatif. "C'est une première, d'organiser un référendum sur l'installation de panneaux solaires", se félicite le maire.

Ce sera ensuite au Conseil municipal de prendre la décision finale. Mais le maire l'assure, il respectera la volonté des votants : "Si c'est oui, on le fait, si c'est non, on ne le fait pas." Bruno Durieux a aussi la garantie que même si le projet n'aboutit pas, la commune n'aura pas à payer de pénalités à Neoen.