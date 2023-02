Grippe aviaire : "on travaille sur une vaccination pour septembre" promet le ministre de l'agriculture

Le ministre de l'agriculture Marc Fesneau se rend dans le Gers ce vendredi. Le ministre inaugurera en fin de matinée un chai de la coopérative Plaimont, à Saint-Mont. Il est ensuite attendu dès le début d'après-midi à la foire agricole de Barcelonne-du-Gers . Marc Fesneau devra sans doute répondre aux questions concernant les indemnisations, l'accompagnement, et la prise en charge sanitaire du fléau de la grippe aviaire. Il répond sur ce sujet aux questions de France Bleu Occitanie.

Qu'allez-vous dire aux éleveurs ?

Marc Fesneau : "Je vais leur dire que nous sommes dans une phase de stabilisation, avec un épisode moins fort que l'an dernier. Il faut saluer les efforts des éleveurs pour mettre en place des zones de vides sanitaires. Ils ont mis en place des précautions renforcées vis-à-vis de cette épizootie. Même s'il y a un épisode cette année, on est à 400 cas en France. L'an dernier on était à 1700 cas. Ca touche durement les éleveurs mais on a mis en œuvre un plan pour les aider.

Le plan Adour-Garonne, qui concerne le Gers, c'est un plan de baisse des périodes de vides sanitaires. On a passé une période de fêtes avec un vide sanitaire très long pour éviter la recontamination, cela semble porter ses fruits. On a mis en place des aides financières pour indemniser les éleveurs afin de stabiliser la filière, et il y a la question de la recharge en canetons des élevages, il y a un problème d'effectifs désormais sur lequel on travail.

Mais vous comprenez que les éleveurs soient lassés, épuisés par ces épisodes ?

M.F. : "Il y a sans doute le sentiment pour les éleveurs du jour sans fin, mais une épizootie est très difficile à contrôler, et la période février -mars sera compliquée, on en est pas sorti. Il y a toutefois un espoir, c'est le vaccin.

Le vaccin, une "solution prometteuse pour septembre"

"On travaille sur un protocole pour permettre une vaccination au mois de septembre. Cette vaccination porte beaucoup d'espoir pour amoindrir ces épisodes de grippe aviaire. Il y a quatre expérimentations en Europe en ce moment, dont une à l'école vétérinaire de Toulouse. On regardera quels sont les élevages prioritaires, l'objectif est que la saison prochaine on couvre mieux le risque. A l'export, hors Union européenne, des pays ne sont pas d'accord avec la vaccination, mais on travaille sur ce point. Il n'y aura aucun souci pour la consommation humaine.

Que répondez vous à cette éleveuse qui vous interpelle ?

M.F : "Je suis assez étonné de ce genre de prise de position**. 1,1 milliards d'euros d'indemnisation ont été versés aux éleveurs en 2022**. Mes équipes sont mobilisées 24 heures sur 24, oui il y a des difficultés, je comprends la détresse des éleveurs mais au quotidien nous œuvrons pour trouver des solutions. C'est un mauvais procès. Je sors suffisamment de mon bureau pour ne pas avoir de leçons à recevoir. Mais c'est le 3e épisode de grippe aviaire assez important, je comprends qu'il puisse y avoir de la désespérance. Mais il faut dire la vérité aux éleveurs et les soutenir."