Groupe "les Orléanais" au conseil municipal : l'ex-maire d'Orléans Serge Grouard n'a pas fait le plein

Orléans, France

"Demandez-vous pourquoi aujourd'hui 15 élus de la majorité ressentent la nécessité de fonder leur propre groupe !" a lancé Florent Montillot lors de la présentation du nouveau groupe "Les Orléanais" créé lundi soir au conseil municipal d'Orléans. L'adjoint à l'Education et ses collègues du nouveau groupe ont apporté eux-mêmes la réponse officielle : il s'agit de "mettre en garde" le maire actuel Olivier Carré contre "certaines dérives dans la gouvernance", qui s'écarterait selon eux du "contrat" passé lors de la campagne de 2014 et hérité des campagnes de 2001 et de 2008. Et pour preuve de leur légitimité à avancer ce grief : la présence parmi eux de "poids-lourds de la majorité" - à savoir 5 adjoints, 2 vice-présidents de la métropole, 1 ancien maire d'Orléans et 1 ancien président de l'Agglo.

L'équipe de 2001 : c'est du 50-50 entre Grouard et Carré

Pour autant, et de toute évidence, Serge Grouard (l'ancien maire d'Orléans en question) n'a pas fait le plein dans de nouvel épisode de sa rupture avec Olivier Carré. 28 élus du groupe majoritaire sont restés fidèles au maire actuel (si on ne compte pas Olivier Carré lui-même), soit les deux-tiers du groupe, et symboliquement le chiffre n'est pas neutre : 28, c'est la majorité absolue au conseil municipal. De quoi être serein pour finir le mandat.

Surtout, Serge Grouard n'a pas réussi à entraîner avec lui toute son ancienne équipe, loin de là... Parmi les élus actuels du conseil municipal, ils sont 14 à avoir participé à la campagne victorieuse de 2001 aux côtés de Serge Grouard et d'Olivier Carré. 7 ont choisi le nouveau groupe (Michel Martin, Nadia Labadie, Charles-Eric Lemaignen, Jean-Pierre Gabelle, Florent Montillot, Béatrice Barruel et Laurent Blanluet), et 7 ont préféré rester auprès d'Olivier Carré (Martine Grivot, Thérèse Suire, Jean-Michel Poisson, Muriel Chéradame, Aude de Quatrebarbes, Muriel Sauvegrain et Chantal Deschamps). Match nul parfait...

3 proches de Grouard manquent à l'appel

On note enfin que 3 élus considérés jusqu'ici comme des très proches de Serge Grouard ont refusé de participer cette fois-ci à sa nouvelle aventure : les adjointes Muriel Sauvegrain et Muriel Chéradame, piliers des différentes campagnes municipales par le passé, mais aussi Philippe Leloup, co-fondateur du club 234, le club de réflexion qui prépara l'alternance en 2001 et que Serge Grouard qualifiait encore l'an passé dans son livre de souvenirs intitulé Ce que je voulais vous dire de "fidèle de la première heure". L'argument selon lequel Olivier Carré aurait "brisé le contrat" sur lequel s'appuie la majorité depuis 2001 n'a visiblement pas convaincu tout le monde...