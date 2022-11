Groupe LIOT à l’Assemblée Nationale : Motion de censure ou alliance avec le camp présidentiel ?

Une alliance est-elle envisageable entre le camp présidentiel et le groupe LIOT (Liberté, Indépendants, Outre-Mer et Territoires) à l’Assemblée Nationale ? Pas vraiment s'il on en croît Paul-André Colombani, le député de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud. Selon lui, le groupe serait même plus proche de voter une motion de censure que de passer un accord avec la majorité présidentielle.

« Le processus est au point mort »

« Nous on est aujourd’hui clairement dans l’opposition » explique-t-il. « S’il y a une motion de censure, pour ma part, qui tient la route, je pense que je la voterais. Parce que simplement le compte n’y est pas mais pas que depuis le début de la mandature. Cela fait 5 ans et demi qu’on est à Paris et aucune des questions essentielles aux intérêts de la Corse n’a avancé aujourd’hui avec ce gouvernement ». Et d’ajouter : « Le processus est au point mort, les prisonniers sont toujours en prison, alors qu’il y aurait probablement des chemins pour les libérer et la spéculation continue de plus belle. C’est sûr qu’à la marge, il y a quelques amendements qui passent mais aujourd’hui le compte n’y est pas. On ne peut pas se satisfaire des réponses qui sont amenées sur la vie chère, sur le prix des carburants, sur le quotidien des Corses ».

Reste à savoir si l’ensemble du groupe LIOT, qui compte 20 députés, est du même avis.

Des députés LIOT ouverts à un rapprochement ?

À ce jour, aucun d’entre eux n’a voté les motions de censure de la gauche –au nombre de quatre– sur lesquelles ils ont eu à se prononcer à l’Assemblée Nationale. Mais cela pourrait évoluer, dans un sens ou dans l’autre.

Si la majorité du groupe LIOT ne souhaite pas entendre parler d’un accord avec le camp présidentiel. Certains de ses parlementaires seraient peut-être ouverts à un rapprochement. « Je n’ai jamais pensé, contrairement à d’autres, être ministre » poursuit Paul-André Colombani. « Après qui vivra, verra… En revanche, il y a des gens dans le groupe LIOT qui seraient largement susceptibles d’assumer une telle charge. Dans ce cas, ce serait avec tout le monde autour de la table. Pas forcément pour faire une majorité d’appoint à un groupe En Marche, Renaissance ou Horizon ».

D’autres voies à la dissolution

Sachant qu’en cas de blocage, le Président de la République a prévenu qu’il était prêt à dissoudre l'Assemblée Nationale.

« Il y a d’autres voies » explique Paul-André Colombani. « Il n’y a qu’en France qu’on voit ça. Je vous rappelle que si l’on regarde en Allemagne il y a une coalition qui n’est pas du tout faite de partis qui ont l’habitude de se fréquenter, chacun sait ce qu’il a à faire, les rôles sont bien déterminés. Avant la dissolution, il y a largement la place pour essayer de refaire autre chose et laisser entendre les sensibilités » conclut le député de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud.