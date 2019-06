G7 à Biarritz: le CRA et l'Euskal Jai réquisitionnés pour le dispositif policier

Le Centre de Rétention d'Hendaye devrait être transformé en centre de garde à vue, et l'Euskal Jai sera une base logisitique pour les services de police. L'organisation du G7 veut bétonner la sécurité.

Biarritz, France

Le dispositif policier prévu pour le G7 qui se tiendra du 24 au 26 août à Biarritz commence à se préciser avec la réquisition de plusieurs locaux. L'Euskal Jai de Biarritz, situé dans l'enceinte du complexe d'Aguiléra, servira de salle de repos et restauration pour le CRS et policiers chargés d'assurer la sécurité en bordura des deux zones de protections qui quadrillent la ville de Biarritz.

Des aménagements prévus

Emmanuel Macron, à son arrivée à Biarritz ce vendredi. © Radio France - Oihana Larzabal

Pour le fonctionnement de ce véritable camp de base, la configuration des lieux devra être modifiée afin d'en faire un site de repos ou d'organisation. Conséquence: le Biarritz Athlétic Club (BAC) le club de pelote qui organise la compétition de Cesta Punta du Gant d'Or devra arrêter sa compétition au 7 août, au lieu de début septembre. Un manque à gagner conséquent pour le club.

Plus de migrants au centre de rétention

Le G7 se tiendra à Biarritz du 24 au 26 août. Les anti G7 se mobiliseront pendant 8 jours : du 19 au 26 août prochains. © Radio France - Jacques Pons

Le Centre de Rétention Adaministrative d'Hendaye lui aussi sera fermé en août. Les migrants, les personnes en situation irrégulière, seront priés d'aller se faire retenir ailleurs. Il sera destiné à un usage policier, on va y créer des cellules pour incarcérer les personnes en garde à vue, il viendra renforcer les commissariats de Bayonne, Biarritz, et St Jean de Luz, en plus des locaux de la Police Aux Frontières (PAF). Le Tribunal de Bayonne pour sa part, devrait être opérationnel non-stop durant le G7.