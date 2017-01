Guaino, Collomb : ces élus qui se plaignent de leur salaire ont-ils raison ?

Les récents propos des parlementaires Henri Guaino et Gérard Collomb à propos du niveau de leurs indemnités mensuelles interrogent : les élus français sont-ils suffisamment payés ?

Le "cauchemar" du sénateur-maire PS de Lyon Gérard Collomb, "tombé à 4.000 euros par mois", après avoir été sanctionné pour son absentéisme au Sénat. Les difficultés évoquées par Henri Guaino, qui ne parvient à "rien" mettre de côté sur les 5.100 euros qu'il touche chaque mois en sa qualité de député LR des Yvelines. Les déclarations des deux parlementaires, la semaine dernière, n'ont échappé ni à leurs collègues du Sénat et de l'Assemblée nationale, ni aux élus locaux.

Les parlementaires français "dans la moyenne européenne"

Ces propos "ne nous rendent pas service", déplore la députée socialiste du Puy-de-Dôme Christine Pirès-Beaune. "Comment voulez-vous qu’un citoyen lambda qui entend ce discours ne ressente pas du mépris ?", ajoute-t-elle, "ce débat sur les indemnités des élus n'est pas intelligible". Mais la députée auvergnate précise que "si on compare les indemnités des élus français avec celles de leurs voisins européens, les élus français sont moins payés". Richard Kleinschmager, politologue, professeur émérite de l'université de Strasbourg, est plus mesuré : "Les élus français sont dans la moyenne européenne en ce qui concerne leur salaire. On peut dire que ce n’est pas faramineux, mais pas mal payé non plus".

►VIDÉO : Combien gagnent les élus français ?

Yves Nicolin, député-maire LR de Roanne et président de Roannais agglomération, refuse de se plaindre mais évoque les "70 heures par semaine" qu'il consacre à ses mandats."Je touche 5.000 euros et quelques pour mon activité de parlementaire, plus 2.200 euros pour la présidence de Roannais agglomération, et zéro euros pour mon mandat de maire. Ça peut sembler beaucoup", reconnaît l'élu de la Loire," mais rapporté à l’investissement....disons que je pense qu’on gagnerait beaucoup plus si on travaillait dans le privé". Cette comparaison avec le secteur privé, "à niveau égal de formation, d’années d’expérience et d’âge", elle est "bien sûr en défaveur" des parlementaires, analyse le politologue Richard Kleinschmager.

Homme ou femme politique, un métier comme les autres ?

"On a des salaires de cadres supérieurs", résume le député-maire socialiste d'Audincourt, Martial Bourquin, "et franchement, on bosse", ajoute l'élu du Doubs, qui n'a pas gardé d'activité professionnelle en parallèle de ses mandats. Françoise Gatel, sénatrice-maire UDI de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) , a elle conservé son poste à la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes jusqu'à sa retraite, il y a quelques années. Elle est toutefois passée à mi-temps après son élection à la mairie de Châteaugiron en 2001, avec un impact sur ma retraite", précise-t-elle. "Pour que les élus puissent exercer leur fonction, il faut une indemnité qui les sécurise. Mais ils doivent faire le job", poursuit l'élue bretonne.

On doit considérer que les élus locaux font un vrai travail." - Françoise Gatel

Pour Françoise Gatel, qui est aussi vice-présidente de l'Association des maires de France, le débat sur les revenus des élus, s'il doit avoir lieu, doit concerner les élus locaux : "Gérard Collomb se plaint de sa charge de travail, et bien je l’invite à venir dans une petite commune, où on est maire 24h/24. Il faut être là pour tout, les accidents, les inondations etc. Aujourd’hui, être maire dans notre pays est un exercice très compliqué car les gens ne peuvent pas sacrifier leur vie professionnelle ou familiale". Françoise Gatel ajoute : "C'est politiquement incorrect de le dire, mais on doit considérer que les élus locaux font un vrai travail".

Homme ou femme politique, est-ce un métier comme un autre ? C'est "la vraie question soulevée ici", d'après le politologue Richard Kleinschmager. "Ici s’expriment des hommes qui, depuis des dizaines d’années ne font que de la politique, en enchaînant les mandats et jusqu’ici en les cumulant. Or, comme pour les autres secteurs d’activité, personne n’est bon à tous les postes". Si selon le politologue, la nouvelle loi sur le cumul des mandats "va dans le bon sens" , il reste à s'interroger sur la définition d'un mandat électoral."Ou plutôt que devrait-être un mandat électoral ? Il existe des élus qui conservent une autre activité durant leur mandat, ou encore d’autres qui après quelques années retournent se consacrer à leur métier initial", conclut-il.