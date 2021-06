Guéret : il manque encore des assesseurs dans les bureaux de vote pour faciliter l'organisation du scrutin

L'organisation simultanée des élections régionales et départementales ces dimanches 20 et 27 juin est un vrai casse-tête pour les mairies, comme celle de Guéret. Un appel aux assesseurs avait été lancé en début de semaine sur France Bleu Creuse pour faciliter l'organisation du premier tour du scrutin.

La municipalité de Guéret devait trouver en moins d'une semaine, au minimum neuf volontaires pour que tous les bureaux de vote puissent ouvrir. "On a réussi à convaincre les derniers hier", explique Justine Chavet, la responsable du service proximité de la mairie de Guéret et coordinatrice des élections. Tout le monde a mis la main à la pâte. "On a dû faire appel à nos voisins, nos familles, à nos amis et même à d'anciens élus, en plus de ceux qui se sont présentés d'eux-mêmes", ajoute-t-elle.

58 volontaires sont toujours recherchés pour le dépouillement

Si tous les bureaux de vote de la ville ont pu ouvrir ce samedi matin pour le premier tour des élections, la municipalité recherche encore au moins 6 assesseurs pour la journée. Un coup de pouce qui permettrait d'assurer plus de souplesse. "Pour chaque créneau de vote, nous avons à chaque fois un président et deux assesseurs. Cela permet d'assurer de la fluidité. Mais avec ce manque d'assesseurs, il n'y aura qu'un seul assesseur sur certains créneaux. Ainsi, ces derniers vont devoir cumuler les rôles tout au long de la journée. Cela pourrait créer un peu d'attente pour les électeurs", détaille Justine Chavet.

Des assesseurs qui auront donc une journée bien remplie puisqu'une majorité va devoir prendre part au dépouillement, faute de plus de volontaires. "Nous n'avons pas le nombre requis d'assesseurs. Il nous en manque 58 sur les 128 nécessaires", précise la responsable du service proximité de la mairie de Guéret. Alors pour palier à ce manque, toute la journée les électeurs seront sollicités pour venir prêter main forte. "C'est la première fois que nous avons de tels manquements. Si nous ne trouvons pas de volontaires au cours de la journée, nous allons devoir réunir les tables incomplètes. Cela va amener à un dépouillement qui ne se fera pas de façon simultanée. Ainsi les résultats vont être connus plus tard que prévus", conclut Justine Clavet.