Guéret : une centaine de creusois rassemblés sur le parvis de la mairie pour dire non à l'extrême droite

Ce samedi, une centaine de Creusois se sont rassemblés sur le parvis de la mairie. A une semaine du second tour, ils souhaitaient alerter sur, selon eux, les "dangers de l'extrême droite" et lancer un appel : pas une seule voix pour Marine Le Pen dimanche prochain.

Différents syndicats et partis politiques étaient présents, ce samedi, pour dire non aux idées d'extrême droite.

"On est entre les deux tours des élections présidentielles. La démocratie et la République sont menacées par des mouvements extrémistes. Par Madame Le Pen. Donc je suis venu pour dire non !" s'émeut Yves. Pour cet encarté au Parti Socialiste, il n'y avait aucun doute : il fallait qu'il vienne à cette manifestation contre les idées d'extrême droite organisée à Guéret ce samedi, comme dans une quarantaine d'autres villes en France.

"Pour les libertés et contre les idées d'extrême droite"

Sur la façade de la mairie, une grande banderole blanche est accrochée. Il y est inscrit le message suivant : "Pour les libertés et contre les idées d'extrême droite". C'est le message que souhaite faire passer les syndicats et les partis politiques à l'origine de ce rassemblement (FSU, CGT, mais aussi la France Insoumise, ou encore le Parti Communiste Français).

"Nous, ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que les votes en faveur de partis fascistes et racistes augmentent, explique Solène Marche, la secrétaire départementale de la FSU23, le syndicat enseignant du département. En plus, on est un département où Marine Le Pen est quand même arrivée en tête, on n'était pas habitués à des résultats comme ça. Donc pour nous, c'est important d'alerter la population locale à travers ce rassemblement parce que pour nous, les idées d'extrême droite sont des idées qui, pour nous, sont nauséabondes et n'ont rien à faire dans notre démocratie."

Pas un appel à voter pour Emmanuel Macron

Mais appeler à faire barrage à Marine Le Pen, est ce que cela revient à appeler à voter pour Emmanuel Macron dimanche prochain ? "C'est pas du tout un appel à voter Macron, réfute Vincent, un militant du parti de la France Insoumise. Si les gens veulent voter Macron, ils voteront Macron. Si les gens veulent s'abstenir, ils s'abstiendront. S'ils veulent aller voter blanc, ils voteront blanc. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune voix qui doit aller au Rassemblement national." Ce citoyen veut garder son vote secret, mais dans ce rassemblement, ils sont déjà nombreux à annoncer vouloir voter pour le président sortant, quitte à voter ensuite pour un autre parti aux élections législatives, en juin.