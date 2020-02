Guéret : une page se tourne pour Serge Cedelle, conseiller municipal depuis 37 ans

Guéret, France

Serge Cedelle est conseiller municipal à Guéret depuis 1983 ! Cela fait donc 37 ans qu'il siège à la ville et lundi, il a assisté à son tout dernier conseil municipal. Il a en effet décidé de se retirer de la vie politique locale. Il ne se représente pas en mars. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo ici.

Le dernier conseil municipal de Serge Cedelle

"C'était une séance particulière, je l'avoue. C'était émouvant, on a même eu des conseillers qui ont été en larmes. Moi, ça fait 37 ans que je suis élu dans cette ville. Je suis né dans cette ville, j'ai travaillé dans cette ville. J'ai vécu dans cette ville, vraiment, avec mes tripes. J'ai été aux services de la population, pour le développement de Guéret. Hier soir, je pensais, je me disais, quand même en 37 ans que d'expériences, que de moments importants et que de belles réalisations pour les Guérétois et les Guérétoises".

Beaucoup de choses ont évolué en 37 ans !

"Beaucoup de choses ont été faites durant ces années. L'espace André Lejeune , il y a 37 ans, il n'existait pas ! La zone commerciale derrière le Leclerc n'existait pas, des lotissements n'existaient pas. Beaucoup de choses ont évolué, c'est normal aussi. Heureusement que les choses ont évolué en 37 ans ! Le plan d'eau de Courtille, c'est un aménagement important. Aujourd'hui qui verrait Guéret sans Courtille ?"

37 années d'engagement au service de la ville

"J'ai pas fait le compte des heures, mais c'est important ! Un poste d'adjoint à Guéret, comme dans toutes les autres villes d'ailleurs, c'est un investissement. Quand on prend ces responsabilités là, on s'engage à y passer du temps. Et le temps qu'on passe à la mairie, c'est un temps de moins en famille, mais c'est un choix. Aujourd'hui je vais avoir plus de temps pour profiter de mes deux petites filles".