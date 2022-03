Guerre en Ukraine : 21 députés demandent le retrait de la légion d'honneur à Vladimir Poutine

Le courrier est co-signé par 21 députés Les Républicains, à l'instar du ligérien Dino Cinieri ou de trois élus des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, Michèle Tabarot, Laurence Trastour Isnart. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, ils demandent d'exclure Vladimir Poutine de l'ordre National de la Légion d'honneur. Le 22 septembre 2006, le président de la République Jacques Chirac avait élevé son homologue russe au rang de Grand-Croix.

À l'origine de cette lettre, la députée de Paris, Brigitte Kuster rappelle que "la dignité de la Grand-Croix est la distinction suprême que la France adresse aux homme et aux femmes les plus méritants de notre pays ou les chefs d'État qui ont le plus œuvrés pour le développement des relations bilatérales et au rayonnement des valeurs défendues par la France". Ce qui n'est plus le cas estime l'élue, depuis l'invasion russe en Ukraine.