Guerre en Ukraine : "Éric Zemmour a une position d'homme d'État", affirme sa représentante en Dordogne

Alors qu'Éric Zemmour est en légère baisse dans les sondages, la coordinatrice de son parti Reconquête en Dordogne assure que les retours du terrain sont "très encourageants", avec "un accueil de plus en plus important". Nathalie Ballerand était l'invitée de France Bleu Périgord.

"Contrairement à beaucoup d'autres candidats, Éric Zemmour n'approche pas la question de la guerre en Ukraine avec de l'émotion, mais avec du réalisme", affirme Nathalie Ballerand, coordinatrice du parti Reconquête en Dordogne, invitée de France Bleu Périgord vendredi 18 mars. "Il a une position d'homme d'État", affirme-t-elle. Pourtant, quelques semaines avant l'invasion russe en Ukraine, Éric Zemmour avait "pris le pari" que la Russie n'envahirait pas son voisin."Il s'est trompé comme beaucoup de personnalités politiques", se justifie Nathalie Ballerand. "Il a été autant surpris que les autres."

Réécoutez l'interview de Nathalie Ballerand, coordinatrice du parti Reconquête en Dordogne. Copier

À un peu plus de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la section locale de Reconquête en Dordogne continue de faire campagne sur les marchés. "C'est une période différente de ce qu'on entend au niveau national", affirme la coordinatrice du parti dans le département. "On nous parle de sondages défavorables mais sur le terrain, l'engagement et l'accueil des Périgourdins est de plus en plus important. Lors de nos tractages, les retours sont encourageants. Donc on continue de se mobiliser pour que cette campagne reste vive et que le débat puisse avoir lieu."

Parier sur l'hésitation des électeurs de droite

"Ces sondages montrent aussi qu'il y a encore beaucoup d'hésitation chez les électeurs de droite", continue Nathalie Ballerand. "Éric Zemmour a cet objectif de rassembler les droites. D'ailleurs nous ne sommes pas d'extrême droite ! Si nous sommes à droite de la droite centriste incarnée par Valérie Pécresse, alors nous sommes de droite."

La coordinatrice du parti Reconquête en Dordogne reconnait que le ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour, le 6 mars dernier, n'a pas créé un engouement particulier. "Ce n'était pas une surprise pour les sympathisants, on s'y attendait depuis un certain temps", explique-t-elle. "La montée en puissance de ce ralliement, on va la voir au fur et à mesure. Il a eu lieu dans une période charnière avec la mise à zéro des compteurs du temps de parole, donc ce ralliement n'a pas vraiment été exposé dans les médias."