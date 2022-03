Guerre en Ukraine : "Il faut regarder Poutine droit dans les yeux" pour le Nantais Jean-Marc Ayrault

Au douzième jour de la guerre en Ukraine, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, ministre de la défense et maire de Nantes était l'invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin. Il a rencontré Vladimir Poutine il y a une dizaine de jours.

Au lendemain de l'arrivée d'un premier car de réfugiés ukrainiens en Vendée, l'ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et maire socialiste de Nantes, Jean-Marc Ayrault était l'invité de France Bleu Loire Océan, ce lundi matin. Entretien.

Nous avons un devoir de solidarité

44 réfugiés, des mères, des grands-mères et 25 enfants sont donc arrivés en Vendée. Ils sont traumatisés parce qu'ils ont vécu : les combats et l'obligation de fuir leur pays. C'est évidemment dramatique ce qui se passe. "C'est terrible. Nous avons un devoir de solidarité. J'ai vu avec satisfaction que beaucoup de communes s'étaient portées volontaires pour accueillir des réfugiés, notamment à Nantes et dans l'agglomération nantaise. Les premiers viennent d'arriver en Vendée et je pense qu'il faut une solidarité européenne."

Une tragédie humaine

Un million et demi de réfugiés sont déjà arrivés dans l'Union européenne, ils seront sans doute plusieurs millions. "C'est une situation qui reflète la réalité du terrain. C'est une tragédie humaine, les victimes très nombreuses et en particulier les victimes civiles. La violence de Poutine est telle qu'il reprend les mêmes méthodes qu'à Grozny [en Tchétchénie, ndlr] et qu'à Alep, en Syrie : on bombarde, on détruit et on dit que ce sont des objectifs militaires. Mais évidemment, il y a énormément de victimes civiles et des destructions terribles."

C'est une nation avec un patriotisme extraordinaire, une combativité, une dignité qui doivent provoquer notre admiration

Pour autant, Jean-Marc Ayrault, on entend beaucoup d'Ukrainiens, notamment parmi les réfugiés, dire : "On ne voulait pas partir, on voulait rester défendre notre pays". Vous êtes impressionné par la résistance du peuple ukrainien ? "Moi, je suis admiratif, admiratif. Et Poutine dit que le pays est dirigé par des nazis ? Le président Zelensky est d'origine juive ! Comment pourrait-on le qualifier de nazi ? C'est aberrant ! Et la nation ukrainienne n'existerait pas ? Qu'elle serait une fiction ? Mais pourtant, la réalité est là. C'est une nation avec un patriotisme extraordinaire, une combativité, une dignité qui doivent provoquer notre admiration. Je pense que ce peuple résiste et il faut l'aider. Il faut l'aider. Et c'est ce que fait l'Union européenne. Ce que fait la France. Il faut continuer. Il faut renforcer les sanctions. Je pense qu'on est arrivé au moment où il va falloir se poser la question d'aller plus loin et en particulier sur la question des livraisons de gaz, et de pétrole."

Il faut empêcher Vladimir Poutine d'aller aussi loin qu'il est en train de le faire

Ce sont des décisions difficile à prendre. L'Allemagne, notamment, dépend beaucoup du gaz russe. "Le débat a déjà lieu en Allemagne. J'ai lu la presse allemande hier et je crois que cette question est posée parce qu'il faut faire plier Poutine. Il faut l'empêcher d'aller aussi loin qu'il est en train de le faire, c'est à dire détruire ce pays, détruire un peuple et nous menacer."

C'est l'attaque d'une démocratie

Justement, vous qui avez rencontré Vladimir Poutine, jusqu'où il peut aller ? On parle de l'Ukraine, il y a pas mal de spécialistes qui disent qu'il pourrait aller plus loin, on parle de la Pologne, des États baltes, c'est-à-dire de l'Union européenne. "Déjà, je pense qu'il est prêt à aller très loin puisque dans les échanges téléphoniques qu'il a eu avec le président Emmanuel Macron, hier, il a dit qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, y compris par la guerre. Donc, ça veut dire faire tomber les villes, ça veut dire les encercler, les détruire, les menacer. C'est ça la première menace. Et puis, c'est l'attaque d'une démocratie. Parce qu'au fond, les Ukrainiens, ce peuple patriotique et qui le montre, il est attaché à la démocratie. Les Ukrainiens ont manifesté pendant des mois et des mois, malgré la répression. À Maïdan, ils avaient obtenu gain de cause. Ils sont tournés vers l'Europe, mais ils ne sont pas tournés vers l'Europe pour adhérer à l'Otan, comme on le dit, ils sont tournés vers l'Europe parce qu'ils sont attachés à un modèle démocratique, ce dont Poutine ne veut pas parce qu'il a peur qu'il fasse contagion en Russie."

Les Russes qui manifestent ont énormément de courage

Les Russes, on l'a vu, qui manifestent autant qu'ils le peuvent parce qu'il faut le rappeler, beaucoup de Russes ne défendent pas Vladimir Poutine, n'ont rien à voir avec cette guerre. "Pour les Russes aujourd'hui, je trouve là aussi qu'ils ont énormément de courage. Ceux qui vont manifester dans les villes et qui se font arrêter dans la minute qui suit. Il y a déjà des milliers de personnes en prison. Mais ce qui est affreux, c'est que la population russe, malgré la guerre et peut informer Poutine, a tout verrouillé, tout verrouillé. Quand je vous disais qu'il ne veut pas de la démocratie, il le montre, il le met en pratique et donc ça, c'est un danger pour nous. Et je crois que Poutine nous a sous estimé. Il a sous estimé la réaction de l'Europe et pensait que nous serions divisés. Nous faisons bloc."

Nous donner les moyens de tout faire pour préserver la paix

C'était inimaginable une telle union de l'Union européenne il y a encore quelques semaines. "Je pense qu'il y a la prise de conscience et c'est vrai, des dirigeants, mais aussi des populations que nous sommes menacés dans ce que nous sommes, notre modèle démocratique dans son essence même et que nous n'avons pas à nous laisser faire et que nous devons nous donner les moyens de tout faire pour préserver la paix, mais en préservant en même temps notre modèle. Il faut regarder Poutine dans les yeux, droit dans les yeux, et lui dire qu'on ne le laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. Pour qu'il comprenne qui il a en face de lui. Il y a un bloc et ça veut dire que l'Europe doit encore se renforcer. Elle ne peut pas être qu'une puissance économique. Il faut qu'elle soit une puissance politique, une puissance stratégique, qu'elle doit mieux s'organiser en matière de défense et en association, bien sûr, avec l'OTAN, nos alliés. Mais elle doit aussi défendre un modèle de civilisation, un modèle de démocratie. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui et qui est bouleversé à l'échelle du monde et que nous devons continuer à nous battre, pour le défendre."

C'est une guerre qui laissera des traces profonde et la menace demeurera

Jean-Marc Ayrault C'est vraiment possible de faire plier Vladimir Poutine ? Vu de notre niveau à nous qui ne sommes pas spécialistes, on a l'impression qu'il est fou. "Je pense que c'est une guerre qui va être terrible, qui laissera des traces profondes et que la menace demeurera et qu'il faudra que l'on reste mobilisé dans la durée. Il faut qu'on s'inscrive dans la durée pour la défense de notre modèle démocratique. Et donc, cela veut dire renforcer, je le disais, l'Europe de la défense, mais aussi notre autonomie stratégique. C'est vrai dans le domaine de l'énergie, par exemple, on ne peut pas rester avec un modèle qui dépend d'une menace et donc il faut reconquérir cette autonomie stratégique. C'est vrai dans l'industrie et dans la technologie. On ne pas être naïf. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français, comme tous les Européens, ont besoin de se sentir protégés et défendus."