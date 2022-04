VIDÉO - Guerre en Ukraine : "Le mot de génocide doit être qualifié par des juristes", estime Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a répondu ce jeudi sur France Bleu concernant l'emploi du mot "génocide" en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé la veille le refus du président français de dénoncer un "génocide" en Ukraine par l'armée russe "très blessant".

Invité de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France", et questionné sur le sujet, Emmanuel Macron estime que "les mots ont un sens et il faut être tous très prudents", en précisant que son rôle est d'"éviter à tout prix l'escalade et de protéger les Françaises et les Français contre une extension de la guerre."

"Le mot de génocide a un sens" justifie Emmanuel Macron

Interrogé sur une visite en Ukraine, Emmanuel Macron estime que "le moment viendra." "Je pense que le voyage ne doit pas être simplement pour voir des choses, c'est pour agir. Donc, j'ai toujours dit je le ferai quand ce sera utile" assure Emmanuel Macron.

"Maintenant, nous avons tous été frappés par les images de Boutcha la semaine dernière, ajoute-t-il. Nous avons tous été frappés par les scènes que nous voyons à Marioupol, que la France a condamné avec beaucoup de clarté. Nous avons envoyé des magistrats, des gendarmes pour aider l'Ukraine à documenter ces crimes de guerre et pouvoir lancer les procès. C'est comme ça qu'on doit faire. Le mot de génocide a un sens et le mot de génocide aujourd'hui doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Et j'attire l'attention de tout le monde. Si c'est un génocide, les Etats qui considèrent que c'est un génocide se doivent par convention internationale, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent, c'est à dire de devenir cobelligérants ? Je ne crois pas".

"De tels propos sont très blessants pour nous" affirmait Volodymyr Zelensky

Le refus mercredi du président français de dénoncer un "génocide" en Ukraine par l'armée russe est "très blessant" avait affirmé Volodymyr Zelensky. "S'ils sont vrais, de tels propos sont très blessants pour nous", avait déclaré mercredi Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse. "Je ferai de mon mieux pour discuter de cette question avec M. Macron aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, alors demain, quand il trouvera le temps", avait ajouté le président ukrainien.

Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait choisi de ne pas reprendre le terme "génocide" utilisé par son homologue américain Joe Biden pour en accuser le président russe Vladimir Poutine en Ukraine. "Je dirais que la Russie a déclenché d'une manière unilatérale une guerre brutale, qu'il est maintenant établi que des crimes de guerre ont été faits par l'armée russe et qu'il faut maintenant en trouver les responsables", avait déclaré Emmanuel Macron dans un premier temps.

"Oui, j'ai appelé ça un génocide" disait Joe Biden

Le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé son homologue russe Vladimir Poutine de mener un "génocide" en Ukraine, mardi, jour où les autorités régionales du sud-est du pays ont évalué à au moins 20.000 morts le nombre de victimes à Marioupol depuis la fin février. Le mot était jusque-là employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais jamais par l'administration américaine: "Oui, j'ai appelé ça un génocide", a dit Joe Biden à des journalistes lors d'un déplacement dans l'Iowa, quelques heures après avoir évoqué ce terme lors d'un discours consacré à la lutte contre l'inflation.