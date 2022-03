Guerre en Ukraine : pour Nathalie Arthaud, Auchan et Leroy Merlin "n'ont aucune morale"

France Bleu Nord : Le président ukrainien s'est exprimé devant le parlement français, il a notamment demandé aux entreprises comme Auchan ou Leroy Merlin de quitter la Russie : est-ce que vous comprenez que ces sociétés nordistes continuent à faire du commerce dans ce pays ?

Nathalie Arthaud : Je n'ai aucune illusion sur ces grands groupes, je sais qu'ils n'ont pas de morale. Ils n'ont qu'une boussole : leurs profits, leurs profits, et encore leurs profits. Regardez comment ils traitent les travailleurs ici ! Moi, ma politique, ce serait d'exproprier tous ces grands groupes.

Si on les écoute, ils disent qu'il faut bien que quelqu'un reste, pour nourrir la population russe....

Ils se font passer pour les bons samaritains, mais c'est une véritable blague. Le peuple russe n'a pas attendu Auchan et Leroy Merlin pour se nourrir et faire du bricolage.

C'est votre troisième campagne présidentielle : quel regard portez-vous sur cette drôle de campagne, en temps de guerre, sans débats entre les candidats du premier tour ?

La réalité du monde capitaliste nous rattrape. C'est une guerre qui a été produite par l'ordre impérialiste. Je ne vais pas regretter que cela masque la campagne électorale. Je pense que ça souligne l'aspect dérisoire des promesses électorales que les uns et les autres peuvent faire. Ce que j'espère, c'est que de plus en plus de femmes et d'hommes réaliseront qu'il faut qu'ils prennent les choses en main, parce ceux qui dirigent la société aujourd'hui nous mènent à la catastrophe, à tous les niveaux.

Le scénario d'un second tour Macron/Le Pen est pour l'instant le plus probable, si l'on en croit les sondages, mais Jean-Luc Mélenchon est le troisième homme : pensez-vous qu'il puisse jouer les trouble-fête, et est-ce que ce scénario vous conviendrait ?

Ce sont des illusions de croire qu'il y aurait demain un bon président de la République. Parce que ce système ne peut pas bien fonctionner pour les plus pauvres, pour les travailleurs.

Y compris la VIe République de Jean-Luc Mélenchon ?

Mais qu'est-ce qu'elle changerait la VIe République ? Le capitalisme fabrique les inégalités. Moins on paye de salaires, plus ils ont de profits, c'est le B.A.BA de cette société. C'est le capitalisme qu'il faut renverser, ce n'est pas une constitution.