Guerre en Ukraine : Saint-Étienne prête à accueillir des réfugiés

Saint-Étienne en bleu et jaune. La ville se drape des couleurs ukrainiennes avec des illuminations sur la mairie a annoncé ce vendredi 25 février Gaël Perdriau en réponse à l'invasion russe. Un geste symbolique, accompagné d'une promesse : "Saint-Étienne, dans sa tradition d'accueil des réfugiés politiques qui l'honore, et comme elle l'a déjà fait avec des ressortissants de Syrie et d'Afghanistan, est bien entendu prête à accueillir des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, dès que le gouvernement français nous le demandera", écrit le maire dans un communiqué de presse.

Le drapeau ukrainien sur la mairie

Plus de 50.000 Ukrainiens ont déjà quitté leur pays en moins de deux jours et 100.000 sont actuellement en exode. Le maire de Saint-Étienne ne précise pas la capacité de son accueil, mais condamne l'offensive russe. "L'ordre international doit reposer sur le respect des traités qui le régissent et dont la violation ne peut être justifiée par quel qu'argument que ce soit. Cette nouvelle agression, voulue par Vladimir Poutine, ne va pas sans rappeler celle qu'avait subi la Géorgie en 2008 ou encore l'annexion de la Crimée en 2014", argumente l'édile.

En plus du drapeau français et européen, l'étendard ukrainien sera également accroché en début de semaine prochaine sur la mairie. Gaël Perdriau appelle à de nouveaux efforts diplomatiques pour ramener la paix. Pour rappel, Saint-Etienne est jumelée avec la ville ukrainienne de Lougansk.

